XXXI Muestra de embutido artesano y de calidad de requena: Tradición gastronómica y cultural

La programación se extenderá también a tres espacios emblemáticos de la ciudad: la Sala de Exposiciones del Antiguo Mercado, el Teatro Principal de Requena y la Iglesia de Santa María, donde la cultura y las experiencias complementarán la oferta gastronómica. Además, los museos y las visitas guiadas forman parte del programa, reforzando el atractivo turístico durante el fin de semana de Requena, Ciudad Española del Vino 2026.

“Palabras del alcalde”, afirmó Mario Sánchez, alcalde de Requena.

Durante los tres días, el público asistente podrá disfrutar de una amplia variedad de embutidos tradicionales y productos locales: morcilla, chorizo, güeña, longaniza, salchichón, sobrasada y el tradicional ‘perro’, además de quesos, licores, el tradicional bollo y otras elaboraciones artesanas. La propuesta se completará con vinos de Denominación de Origen Utiel-Requena y Cava de Requena, el único cava valenciano, así como con degustaciones de cocina local elaboradas por la asociación de Amas de Casa Tyrius de Requena, tales como el ‘ajoarriero’ o el ‘morteruelo’.

“Situamos a Requena como el centro gastronómico de referencia con la feria de invierno más importante de la Comunidad Valenciana. La principal novedad de esta edición es un nuevo sistema de organización para gestionar la gran afluencia de público, con un objetivo claro: ofrecer más embutido que nunca y menos colas. “Compra de tiques y acceso al Recinto Ferial”

El tique general de 10€ incluye acceso durante los tres días a la Muestra, dos degustaciones de embutido, una de embutido asado, agua, productos elaborados por las Amas de Casa y un producto de panadería. La venta está disponible en línea e incluye entrada gratuita a tres museos o monumentos.

El evento está organizado por el M. I. Ayuntamiento de Requena, con la colaboración de la Asociación Embutido de Requena, con el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo local, potenciar la oferta turística y gastronómica, y promover la tradición artesanal. Este año, de nuevo, se pondrá a disposición del público un servicio gratuito de autobuses, con recorrido entre la plaza del Requenense Ausente y la estación del AVE, además de al centro de la población, con ida y vuelta durante las jornadas.

https://www.muestraembutidorequena.com/