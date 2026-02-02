La DO Utiel-Requena presenta por primera vez en Valencia sus Vinos Seleccionados y la Agenda del Vino 2026

El Consejo Regulador realiza anualmente catas a ciegas con expertos enólogos para seleccionar los vinos que representarán a la DO Utiel-Requena durante todo el año. Los vinos elegidos en las distintas categorías actúan como embajadores en acciones promocionales y reciben una etiqueta especial que los distingue como Vino Seleccionado 2026 de la DO Utiel-Requena.

DO UTIEL REQUENA | ondacero

En esta edición, el comité de cata estuvo formado por catadores de la Asociación de Enólogos de la Comunidad Valenciana (AECV), con representación de Alicante, Valencia y Utiel-Requena. Durante la presentación, el presidente de la AECV, Rafael Ochando, dirigió unas palabras en las que puso en valor el nivel de los vinos catados y el trabajo que están realizando las bodegas de la DO Utiel-Requena.

Los Vinos Seleccionados DO Utiel-Requena 2026 son:

Espumoso Utiel-Requena: Bobal Brut – Vicente Gandia

Blanco Utiel-Requena: Nodus Sauvignon Blanc – Bodegas Nodus

Rosado Utiel-Requena: Alto Cuevas – Bodegas Covilor

Tinto Monovarietal de Bobal Utiel-Requena: Bobos – Hispano Suizas

Tinto Utiel-Requena: Sueños del Mediterráneo – Bodegas Utielanas

En total se presentaron 59 vinos de 29 bodegas, destacando el aumento año tras año en el número de vinos presentados, especialmente en las categorías de blanco y rosado.

En cuanto a la cata de selección, los catadores destacaron el nivel global alto de los vinos, con blancos frescos y equilibrados, rosados de gran calidad, tintos intensos y bien estructurados y monovarietales de Bobal que reflejan fielmente la identidad de la variedad. Los espumosos mostraron, además, un notable potencial y recorrido dentro de la DO.

El presidente del Consejo Regulador, José Miguel Medina, se mostró muy satisfecho con la alta participación de bodegas, que cada año presentan más vinos, y agradeció a la AECV su colaboración y sus comentarios sobre las catas.

DO UTIEL REQUENA | ondacero

Siguiendo con el evento, también se presentó la Agenda del Vino 2026 que este año incorpora más bodegas y amplía la información al enoturista, como los idiomas en los que se realizan las catas, la posibilidad de restauración y alojamiento de la bodega o si esta cuenta con el distintivo Viñerón DO Utiel-Requena. Como novedad, muestran las actividades de enoturismo divididas por municipios.

La Agenda del vino evoluciona y crece año tras año. Para esta edición se ha destacado su portada, con solapa desplegable y muy visual, y el sello de Ciudad Española del Vino 2026 que ha conseguido Requena para este año.

Durante la presentación se llevó a cabo una mesa redonda con la participación de Joaquín González, teniente de alcalde de Requena, que habló sobre el reconocimiento de la ciudad y su importancia para el desarrollo del enoturismo en la comarca. También intervino Jaime Nicolau, periodista del medio 5barricas, quien destacó la gran labor del enoturismo en la comarca y cómo ha ido creciendo en los últimos años.

DO UTIEL REQUENA | ondacero

Las agendas estarán disponibles en todos los eventos de la DO Utiel-Requena, así como en oficinas de turismo, enotecas, la sede del Consejo Regulador y digitalmente en la página web de la DO, permitiendo a bodegas, instituciones, profesionales, enoturistas y winelovers acceder a todos los planes sobre el enoturismo y la cultura del vino en nuestra comarca.