URbanitas del Vino: la DO Utiel-Requena brinda y saborea Valencia barrio a barrio

El restaurante Casa Pescadores fue el lugar escogido para la presentación de URbanitas del Vino el pasado jueves. En el encuentro, donde la DO Utiel-Requena desgranó las principales novedades de esta edición, reunió a medios de comunicación y creadores de contenido gastronómicos y de lifestyle valencianos y sirvió para dar a conocer una nueva edición del proyecto, este año más ambiciosa.

Durante el acto se presentó la “versión extendida” de esta edición, que crece en participación, con 23 locales, 30 bodegas y 55 referencias de vino distribuidas en siete barrios de la ciudad, consolidando URbanitas del Vino como una de las acciones promocionales más importantes de la Denominación de Origen en la ciudad.

Además, se puso el foco en el objetivo del proyecto: acercar los vinos DO Utiel-Requena al consumidor urbano a través de propuestas cercanas y dinámicas de la mano de la hostelería valenciana, dando a conocer la diversidad de estilos y variedades de vinos de la Denominación para disfrutar en distintos momentos de consumo.

La presentación finalizó con una degustación de los cinco vinos seleccionados en un ambiente distendido frente al mar, que sirvió para mostrar la esencia del proyecto que cada año suma más locales y público interesado en formar parte de la experiencia.

URbanitas del Vino arranca con buena acogida

URbanitas del Vino | ondacero

URbanitas del Vino desplegó su propuesta en la ciudad de Valencia con las primeras experiencias en los barrios del Cabanyal y la Malvarrosa, donde los locales participantes pusieron en marcha las acciones previstas para esta edición.

Los establecimientos de estos barrios acogieron propuestas de vino por copas y menús maridados diseñados para la ocasión, acercando así las distintas referencias de la DO Utiel-Requena al público en un entorno cercano y cotidiano. La respuesta de los asistentes reflejó el interés por este tipo de iniciativas vinculadas al territorio y a la hostelería local.

El momento más destacado de la semana llegó con el tardeo celebrado el 9 de mayo, que reunió a más de 250 asistentes en una cita marcada por la música, la gastronomía y la presencia de las 55 referencias de vino de la DO Utiel-Requena. A pesar de la lluvia, el evento mantuvo una elevada participación y consolidó este formato como una de las señas del proyecto.

Durante este encuentro se celebró, además, el brindis con motivo del Día Vino DO, impulsado por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), sumando un componente simbólico al evento y reforzando el papel de las Denominaciones de Origen como vínculo entre territorio, origen y enoturismo.