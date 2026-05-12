El robot Da Vinci aborda el cáncer de próstata con los mejores resultados funcionales

En su apuesta por la cirugía robótica y de alta precisión, la Unidad de Urología del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre cuenta con el robot quirúrgico Da Vinci y con un equipo de dilatada experiencia en operar con esta tecnología. Este sistema asiste a los cirujanos del hospital en distintas especialidades y ya se está aplicando en cirugías de cáncer de próstata y de vejiga, en la extirpación de tumores renales preservando el riñón y en reconstrucciones complejas de la vía urinaria.

Prostatectomía radical

En el tratamiento del cáncer de próstata, el robot Da Vinci incorpora la técnica de prostatectomía radical, que consiste en la extirpación completa de la próstata y de los tejidos circundantes mediante un abordaje mínimamente invasivo. Se trata de un procedimiento de vanguardia que solo se realiza en un número muy reducido de hospitales en España y que permite transformar una cirugía compleja en una intervención con menos incisiones, menor sangrado, menos dolor posoperatorio y una recuperación más rápida del paciente.

Ventajas

“El abordaje con cirugía robótica representa un avance muy significativo en el tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata. Nos permite intervenir con una precisión extraordinaria en zonas anatómicas especialmente delicadas, mejorando la seguridad y los resultados funcionales sin comprometer la eficacia oncológica”, explica el doctor José Rubio, responsable de la Unidad de Urología de Vithas Valencia 9 de Octubre y Vithas Turia.

La visión en 3D, la precisión de movimientos y su versatilidad, el control de todos los instrumentos desde la consola y su ergonomía permiten en definitiva los mismos resultados oncológicos pero unos mejores resultados funcionales.

“Todas las ventajas que aporta el robot y una experiencia en más de 1.000 prostatectomías radicales permite tener muy claro que la prostatectomía robótica es actualmente mi técnica de elección en aras de conseguir los mejores resultados en preservación de la

función sexual y la continencia sin comprometer la eficacia oncológica”, explica el doctor José Rubio.

“La cirugía robótica nos ofrece una estabilidad y una precisión imposibles de alcanzar con técnicas convencionales. Esto se traduce en menos traumatismo quirúrgico, menor dolor, reducción de complicaciones y una reincorporación más temprana del paciente a su vida cotidiana”, señala el especialista.

Tumor renal y de vejiga

En el tratamiento del cáncer renal, el sistema Da Vinci permite extirpar el tumor preservando el resto del riñón, lo que resulta fundamental para mantener la función renal a largo plazo. Asimismo, en las cirugías reconstructivas de la vía urinaria tras la extirpación de la vejiga por tumor, su control preciso y la movilidad avanzada de los instrumentos hacen posible abordar procedimientos de gran complejidad con mayor seguridad y mejores resultados clínicos, con menores tasas de transfusión y evitando los problemas derivados de las heridas quirúrgicas abiertas.

“La incorporación del robot Da Vinci supone un salto cualitativo para la cirugía urológica Nos permite ofrecer a nuestros pacientes la tecnología quirúrgica más avanzada disponible, con procedimientos menos invasivos y con claros beneficios en su recuperación y calidad de vida”, destaca el doctor José Rubio.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 14.500 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.