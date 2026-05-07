Onda Cero Valencia celebra la XIII edición de los premios “Gente de Fallas”

La gala nace con el objetivo de reconocer y poner en valor el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de todas aquellas personas y colectivos que trabajan durante todo el año por engrandecer una de las señas de identidad más importantes de nuestra cultura: las Fallas.

A través de estos premios, Onda Cero Valencia rinde homenaje al mundo fallero y a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a mantener viva la esencia de la fiesta, impulsando su tradición, creatividad y capacidad de unión.

La XIII edición de “Gente de Fallas” volverá a reunir a representantes del ámbito fallero, cultural y social valenciano en una noche marcada por el reconocimiento, la emoción y la celebración de una fiesta que forma parte del alma de Valencia.

Con esta iniciativa, Onda Cero Valencia reafirma su compromiso con las tradiciones valencianas y con el tejido humano que hace posible que las Fallas sigan creciendo año tras año.

Patrocinan esta XIII edición de los premios “Gente de Fallas” y hacen posible la celebración de este acto:

Turrón de Viena Meivel, OcasionPlus, Pepe Boscá Ópticos, Mercedes Spaval, Tot Ducha, Tot Cocina, La Petardería, Sánchez Plá, Clínica Vila Innova Ocular, Affidea, Dekoparket, Electrodomésticos Su Hogar, Joc Motel, Ajuntament de Mislata, Vitaldin, Agencia Nexus, Heladerías Glasol, Clínica Dental Marta Orero, Nau Muebles, Aselec, Aseif y Motel Luve.



