El Tardeo con la DO se adelanta al último viernes de julio para brindar en el Patio de Armas de Requena

La Denominación de Origen Utiel-Requena celebrará el próximo viernes 31 de julio una nueva edición del Tardeo con la DO, que este año pasa a celebrarse el último viernes del mes de julio. Una cita ya consolidada en la programación estival de Requena que reunirá, de 19:30 a 23:30 horas, a bodegas, gastronomía y música en directo en el incomparable entorno del Patio de Armas del Castillo de Requena.

En una edición especialmente significativa, el Tardeo con la DO se suma además a la programación de Requena, Ciudad Española del Vino 2026, una distinción que durante todo el año sitúa al municipio como referente nacional del enoturismo y la cultura del vino. La organización de Requena Ciudad Española del Vino también estará presente en el evento, reforzando una celebración que pone en valor el patrimonio vitivinícola del territorio.

Durante toda la tarde, los asistentes podrán descubrir la amplia diversidad de vinos que elaboran las bodegas de la Denominación de Origen, degustando referencias que reflejan la personalidad y riqueza del territorio. En esta edición participarán 18 bodegas: Bodega Palmera, Bruno Murciano, Coviñas, Vinícola Requenense, Set Vins de Muntanya, Raíces Ibéricas, Viña de Eufemia, Bodegas Utielanas, Vinea Clausa, Las Mercedes del Cabriel, La Picaraza, Bodegas Del Valle, Vera de Estenas, Vinos y Sabores Ecológicos, Latorre Agrovinícola, Bodegas Lupanda, Marqués del Atrio y Bodegas Rodeno.

La experiencia volverá a completarse con una cuidada propuesta gastronómica de la mano de Horno Iranzo, con sus tradicionales bollos y empanadas; Carnicería Isidora, con embutidos y bocadillos; Anau Catering, que ofrecerá aperitivos fríos como gildas, ensaladilla rusa y de marisco; y Carnicería El Vaquero, con corte de jamón.

La música será otro de los grandes atractivos de la jornada. El grupo requenense Señor Miyagi Rock Band ofrecerá, de nuevo, un concierto en directo con un repertorio pensado para disfrutar del tardeo, mientras que DJ Petite pondrá el broche musical manteniendo el ambiente festivo hasta el final del evento.

El Tardeo con la DO volverá a tener un componente solidario gracias a la colaboración con AMACMA D8. La asociación será la encargada de vender las papeletas de una rifa solidaria en la que se sortearán varios estuches de Vinos Seleccionados 2026 de la DO Utiel-Requena. La recaudación obtenida contribuirá a apoyar la labor que desarrolla la entidad.

El acceso al evento será gratuito hasta completar el aforo, por lo que la organización recomienda acudir con antelación para disfrutar de la experiencia al completo.