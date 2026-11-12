La resiliencia energética se consolida como factor clave para asegurar el suministro en un contexto de cambio climático

Fundación Naturgy ha presentado el estudio “Estudio de la resiliencia de las infraestructuras energéticas ante eventos climáticos extremos”, elaborado por el Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), un documento que analiza los riesgos crecientes asociados al cambio climático y plantea soluciones para reforzar la seguridad y continuidad del suministro energético.

El informe pone de relieve que el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos obliga a repensar el diseño, mantenimiento y operación de las infraestructuras energéticas. En este nuevo contexto, garantizar la continuidad del suministro ya no depende únicamente de reparar los daños, sino de anticiparlos, adaptar las redes y reforzar la capacidad de recuperación del sistema.

Impacto real: la DANA de 2024 como caso de estudio

El estudio toma como referencia la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, un episodio de gran magnitud que evidenció tanto la vulnerabilidad de determinados activos como la solidez de la respuesta operativa del sector energético. Este evento provocó graves daños materiales, afectó a miles de infraestructuras y tuvo un impacto económico significativo, poniendo de manifiesto la necesidad de avanzar hacia sistemas energéticos más resilientes.

Durante la emergencia, las infraestructuras energéticas se vieron sometidas a una elevada exigencia. En el ámbito eléctrico, el impacto fue significativo, con más de 173.000 hogares sin suministro y más de 500 centros de transformación dañados. No obstante, la rápida actuación de los operadores permitió restablecer el servicio al 99% en menos de 72 horas. En paralelo, las infraestructuras gasistas operaron con un alto grado de solidez. Aunque se interrumpió el suministro de forma preventiva a más de 24.000 clientes, el servicio se recuperó completamente en un plazo de tres semanas, garantizando en todo momento la seguridad del sistema.

Infraestructuras energéticas: un pilar esencial en situaciones de crisis

El análisis destaca el papel esencial de la energía en la sociedad moderna, especialmente en situaciones de emergencia, donde resulta imprescindible para garantizar el funcionamiento de servicios críticos como hospitales, sistemas de comunicación, transporte o centros de coordinación. La interrupción del suministro energético en estos contextos tiene consecuencias directas sobre la seguridad, la salud y la actividad económica, lo que refuerza la importancia de contar con infraestructuras preparadas para resistir y recuperarse ante eventos extremos.

Entre las principales conclusiones, el estudio señala que la resiliencia energética debe abordarse desde un enfoque integral que combine anticipación, inversión y coordinación. La digitalización de las redes, el desarrollo de sistemas de monitorización y alerta temprana, la diversificación de las fuentes de energía y la incorporación de soluciones de almacenamiento son elementos clave para mejorar la capacidad de respuesta del sistema.

Asimismo, se subraya la necesidad de adaptar el diseño de las infraestructuras mediante actuaciones como el refuerzo estructural, el soterramiento selectivo de líneas o la protección de instalaciones en zonas vulnerables a inundaciones. Estas actuaciones requieren inversiones relevantes, pero se consideran prioritarias para reducir los impactos futuros y garantizar la continuidad del suministro.

El informe también destaca que la resiliencia energética no depende únicamente de soluciones técnicas, sino de una adecuada planificación y coordinación entre administraciones, empresas y organismos reguladores. La experiencia de la Comunidad Valenciana, junto con el análisis de otros eventos internacionales, pone de manifiesto que la anticipación, la cooperación y la inversión en resiliencia son factores determinantes para afrontar un escenario climático cada vez más exigente.

Un enfoque integral y coordinado ante el cambio climático

El estudio pone de relieve que la resiliencia energética no depende únicamente de soluciones técnicas, sino también de la coordinación entre administraciones, empresas y organismos reguladores. La planificación debe integrar criterios territoriales, regulatorios y sociales, así como fomentar la colaboración entre todos los actores implicados. En este contexto, subraya también la importancia de contar con empresas preparadas, no solo desde el punto de vista inversor, sino con la capacidad operativa y la experiencia necesarias para actuar con rapidez y eficacia ante situaciones de emergencia.

La experiencia de la Comunidad Valenciana, junto con el análisis de otros eventos internacionales —como huracanes o inundaciones en Europa y Estados Unidos—, demuestra que la anticipación, la inversión y la colaboración entre actores son determinantes para mejorar la capacidad de respuesta ante un escenario climático cada vez más exigente.

Diferentes visiones de un mismo problema

En la apertura de la jornada, Raúl Mérida, Comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana, ha recordado los graves daños sufridos durante la DANA en infraestructuras energéticas, que llegaron incluso a provocar la desconexión de la Comunidad Valenciana de la red nacional. “Una de las enseñanzas que extraemos de esta experiencia es la necesidad de aumentar nuestra resiliencia frente a los impactos de estos fenómenos. Para ello, desde la Generalitat estamos impulsando iniciativas como el gemelo digital, que aumentará nuestra capacidad de anticiparnos a los riesgos, o el Centro Mediterráneo de Inteligencia Climática, que permitirá convertir los datos y la información meteorológica en herramientas útiles para tomar mejores decisiones públicas mediante el uso de la inteligencia artificial”, ha señalado Mérida.

Por su parte, Débora Domingo-Calabuig, vicerrectora de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV, ha señalado que “este trabajo pone de manifiesto el papel de la Universidad Politécnica de Valencia como garante de un conocimiento riguroso y útil, al servicio de la sociedad. Estudios como este demuestran que la ciencia es imprescindible para anticipar riesgos, orientar decisiones y dar respuesta tanto a situaciones inmediatas de emergencia como a retos complejos como el cambio climático”.

La presentación del estudio ha estado seguida por un coloquio moderado por Ana Garrido, periodista especializada en Economía, y en el que han participado Manuel Argüelles, director general de Energía y Minas de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana; José Antonio Mata, delegado de Operaciones de Nedgia en la Comunidad Valenciana; Ignacio Garcia Bosch, responsable proyecto il·lumina en i-DE Redes Eléctricas Inteligentes (Grupo Iberdrola); y Tomás Gómez, catedrático del Instituto de Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Valencia.

El director general de Energía y Minas de la Generalitat, Manuel Argüelles, ha recordado que tras las riadas se quedaron sin suministro eléctrico del orden de 500.000 personas y que, en apenas 3 días, lo habían recuperado al 95%, gracias al esfuerzo humano de las compañías, así como de la colaboración con la Generalitat para facilitar su trabajo. “El problema que nos encontramos fue que pese a que el suministro estaba restaurado no implicaba que todos los ciudadanos hubieran reestablecido su suministro en sus casas, ya que el problema también era de cuadros inutilizables debido a las inundaciones de las plantas bajas. Por este motivo se puso en marcha de manera urgente contratos de emergencia para ir a arreglar los cuadros eléctricos a los ciudadanos para que pudieran tener electricidad en sus casas y en el que invertimos casi dos millones de euros”, ha incidido el director general.

En su intervención, José Antonio Mata ha afirmado que “las redes de Nedgia demostraron durante la DANA una gran capacidad de resistencia y respuesta, operando con seguridad en un contexto de máxima exigencia. Esta solidez no es casual, sino el resultado de años de inversión, planificación y conocimiento del territorio, que nos permiten anticipar situaciones críticas y actuar con rapidez para proteger a las personas y garantizar la continuidad del suministro incluso en escenarios extremos”.

Por su parte, Ignacio Garcia Bosch ha señalado que “si bien las infraestructuras eléctricas tuvieron un comportamiento ejemplar durante la DANA, y la reposición pudo ser muy rápida gracias a las inversiones realizadas en los últimos años y a la digitalización de las redes, tenemos que aprender de lo ocurrido para mejorar las infraestructuras y estar más protegidos, y es lo que hemos llevado a cabo con el plan Il·lumina”.

En su intervención, Tomás Gómez ha afirmado que “la resiliencia de las infraestructuras energéticas de la zona afectada por la DANA es notable, y las empresas y administraciones detrás de ellas pueden estar orgullosas. Pero no sabemos si será suficiente para afrontar los fenómenos cada vez más extremos y frecuentes. La mejor infraestructura resiliente no es la que nunca falla, sino la que se anticipa, se adapta y se recupera rápidamente cuando ocurren eventos extremos. Lo avisa Jorge Morales de Labra: la red infinitamente segura es infinitamente cara». Para Gómez, “fortalecer la resiliencia de nuestras infraestructuras requiere importantes sacrificios, asumir riesgos y una estrecha colaboración entre todos los agentes implicados”.

En el cierre de la jornada, Manuel Calvo, responsable Energía y Medio Ambiente de Fundación Naturgy, ha señalado que “el cambio climático nos obliga a acelerar la adaptación del sistema energético, incorporando criterios de resiliencia que permitan anticipar los riesgos y garantizar el suministro incluso en escenarios cada vez más exigentes. La experiencia reciente demuestra que la preparación, la coordinación y la inversión son claves para proteger a la sociedad y reforzar la seguridad energética”.

Fundación Naturgy

Fundación Naturgy tiene entre sus líneas de actuación la transferencia de conocimiento especializado sobre las nuevas tecnologías energéticas y los retos de la transición hacia un modelo más sostenible, así como la divulgación de valores de eficiencia energética y respeto medioambiental. La entidad impulsa estudios e iniciativas que contribuyen a mejorar la resiliencia del sistema energético y a avanzar hacia un modelo energético más seguro, sostenible e inclusivo.

Este estudio se enmarca en el compromiso de Fundación Naturgy con la investigación y divulgación de soluciones sostenibles frente a los retos energéticos y medioambientales. La entidad impulsa proyectos que promueven la resiliencia y la transición hacia modelos más sostenibles, colaborando con expertos y universidades para aportar conocimiento riguroso y útil a la sociedad.