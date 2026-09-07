Quirónsalud se suma al torneo Over40Basket en su décimo aniversario, que se celebra en Valencia

L’Alqueria del Basket de Valencia reunirá los próximos 12 y 13 de septiembre a cerca de 1.000 jugadores y 70 equipos con motivo de la décima edición de Over40Basket, una de las principales citas del baloncesto amateur en España. Quirónsalud se suma un año más a esta iniciativa, que celebra una década de trayectoria y crecimiento vinculada a los valores del deporte, la actividad física y los hábitos de vida saludables.

En sus diez años de trayectoria Over40Basket ha evolucionado hasta convertirse en un encuentro de referencia para jugadores veteranos de distintas procedencias. En estos 10 años ha reunido a más de 500 equipos y 5.000 deportistas, consolidando una propuesta que combina competición, convivencia y turismo deportivo. La edición de este año contará además con la participación de equipos procedentes de Italia, Reino Unido, Grecia, Lituania y Argentina.

La presencia de Quirónsalud en Over40Basket forma parte del compromiso del Grupo con el fomento de la práctica deportiva y el cuidado de la salud de quienes hacen del deporte una parte importante de su vida, tanto en el ámbito profesional como amateur. Esta apuesta se extiende a distintas disciplinas y etapas deportivas, con el objetivo de contribuir a promover una práctica física saludable y responsable.

Con su participación en esta décima edición, Quirónsalud acompaña el crecimiento de un proyecto que pone en valor el deporte más allá de la competición y que demuestra que la práctica deportiva puede mantenerse como una fuente de bienestar, convivencia y disfrute a cualquier edad.

En la actualidad, el Grupo es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención. Además, mantiene una estrecha colaboración con numerosos clubes españoles de fútbol, baloncesto y rugby.

Esta trayectoria se completa con la asistencia sanitaria prestada en algunos de los acontecimientos deportivos más destacados celebrados en España durante los últimos años. Entre ellos se encuentran las últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis que se disputaron en nuestro país, así como citas de referencia internacional como el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián, entre otras.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitario Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (catorce de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.