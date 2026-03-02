Químicas Tamar, El arte de Ripollés y la música de banda se fusionan en el nuevo Concurso de Composición denominado Pasodobles Tamar

El municipio de Estivella se posiciona como referente de la cultura valenciana con el lanzamiento de su nuevo Concurso de Composición de Pasodoble. Este certamen nace con una esencia única: hermanar la tradición musical de las bandas con la genialidad de las artes plásticas, contando con el padrinazgo del internacionalmente reconocido pintor y escultor Juan Ripollés.

Esta apuesta cultural es posible gracias al patrocinio de la empresa Químicas Tamar y la colaboración del Ayuntamiento de Estivella, quienes buscan incentivar el talento local y nacional bajo el prestigio del imaginario de Ripollés.

Música bajo el imaginario de Ripollés

El concurso, que se desarrollará durante los próximos meses, destaca por su formato libre, permitiendo la participación tanto de compositores profesionales como de amateurs apasionados por el pasodoble. Un jurado de prestigio profesional será el encargado de evaluar las obras que busquen capturar la esencia de este género tan arraigado.

El certamen cuenta con una dotación económica en premios, destacando los galardones artísticos que los acompañan:

· Primer Premio: Dotación económica y una estatuilla exclusiva de 40 cm aproximadamente, diseñada y realizada por el propio Juan Ripollés.

· Segundo Premio: Dotación económica y un grabado original firmado por el artista.

· Finalistas: Los cinco mejores autores recibirán un premio en metálico como reconocimiento a la calidad de su composición.

Presentación oficial en Castellón

El pistoletazo de salida tendrá lugar el próximo viernes 6 de marzo. Los detalles técnicos y las bases completas del concurso serán desvelados en un escenario de excepción: la residencia y taller privado de Juan Ripollés en Castellón.

En este acto se darán a conocer todos los pormenores del proceso de selección y se anunciará la plataforma web oficial.

Compromiso con la cultura local

Desde Químicas Tamar, moto fundamental de este patrocinio, expresan su entusiasmo por el proyecto: “Nos enorgullece formar parte de esta iniciativa y apoyar activamente la cultura local. Unir el nombre de Tamar a una figura universal como Ripollés y a la tradición del pasodoble es nuestra forma de apostar por el arte y el talento de nuestra tierra”.