Punta Umbría toca la gloria en la regata SM La Reina de Valencia

El fin de semana pasado se disputó en aguas de Valencia el 27º Trofeo SM La Reina y 38ª Copa Almirante Sánchez-Barcáiztegui, regata homenaje a la Armada Española. Esta edición contó con una amplia participación en las diferentes clases, con más de 100 barcos, repartidos en las clases ORC 0, 1, 2, 3 y 4, ORC Open, Claes E Promo y los monotipos J80.

Fueron 3 días de intensa competición, el viernes y sábado se celebraron dos mangas, y el domingo sólo una, lo que permitió que entre en juego el descarte. Punta Umbría estaba representada por 2 equipos muy destacados, en la clase ORC 1 era el Mercedes-Benz - Valdisa de Álvaro Fernández Candau quien defendía el gallardete del club onubense. Mientras que en ORC 3, el equipo D6 patrocinado por Fruitigher Light, se presentaba como uno de los favoritos en la clase.

El primer día de regatas, el Dk46 Mercedes-Benz - Valdisa no empezaba con una buena salida y a pesar de remontar y terminar la primera manga segundo en tiempo real, se veía relegado a la quinta plaza tras la compensación de tiempos. Pero en la segunda manga supieron hacer un reset y olvidar la primera prueba, consiguiendo el triunfo parcial, lo que les situaba en la tercera plaza de la clasificación provisional por detrás del estonio NOLA y el español Pez de Abril, ambos empatados con 5 puntos. En la clase ORC 3, el equipo

de la AD Canaleta, cerraba el día con un 1º y un 3º, lo que le situaba en la segunda plaza provisional, por detrás de FalaPouco del RCN de Torrevieja. Se notó el paso por el Mundial de ORC y el D6 llegaba a Valencia con muchas ganas y buen navegar.

El sábado, segundo día de regatas, el viento fue el protagonista y obligó a los participantes a estar en el agua durante más de 7 horas y media, pudiéndose celebrar tan sólo dos pruebas. Primero porque el viento tardó en aparecer y tras un aplazamiento y una manga, no paró de rolar sin establecerse de una dirección estable hasta el paso de varias horas, con lo que el comité tuvo que anular la segunda prueba debido a un role de más de 50 grados. Una vez el viento se estableció, volvió a subir de intensidad y se pudo terminar la última prueba. En esta larga jornada, el Mercedes-Benz - Valdisa escalaba al primer puesto de la provisional, tras firmar un 2º en la primera manga y un nuevo 1º en la segunda. Segundo a tan sólo un punto era el Pez de Abril y y el bronce se lo colgaba del cuello provisionalmente el NOLA. En ORC 3 la clasificación se mantenía pues el D6 - Fruitigher Light, hacía sendos terceros, mientras que su rival hacía un 2º y un 4º. Ambos sumaban 6 puntos y la clasificación quedaba igual, a falta de la última jornada.

Para la última jornada del domingo, había programadas 2 pruebas pero el tiempo límite para dar una salida era las 15.00h. Una vez más, el viento quiso ser protagonista y tardó mucho en llenar el campo de regatas, y poco antes de las 14.00 una suave brisa de 8 nudos se estableció y el comité pudo dar la salida a la que previsiblemente iba a ser la última prueba y con al que entraría en juego el descarte. El líder provisional, del RCMT de Punta Umbría, tenía dos opciones: ir a por la regata o ir a atacar a su inmediato seguidor y tratar de ganar el Trofeo gracias al margen de puntos que tenía. Finalmente, los de Punta Umbría, optaron por la decisión más agresiva y empezaron a atacar al Pez de Abril (Swan 42) desde la pre-salida, arrinconándolos en un lugar desfavorecido. Durante toda la prueba el Mercedes-Benz - Valdisa no quitaba ojo a su rival tratando de ir aumentando poco a poco su ventaja en tiempo real para que luego en compensado no hubiera ninguna sorpresa. De todas formas con quedar justo detrás de ellos, el triunfo estaba garantizado. A pesar del viento suave, la regata fue muy intensa y la prueba la ganaba el otro DK46, Hydra. Sólo faltaba ver los resultados con el tiempo compensado. Segundo era el NOLA, seguido del Pez de Abril y cuartos era el Mercedes Benz - Valdisa, resultado que lo proclamaba campeón del trofeo después de cuatro años logrando el subcampeonato. En ORC 3 sí pudieron navegar dos mangas en lugar de una. El D6 - Fruitigher Light, no empezaba bien y fumaban su peor resultado (7º) que sería su descarte pero se resarcieron y ganaron la última prueba mientras que los líderes hacían un 1º y 4º. Finalmente el equipo de Punta Umbría, acariciaba el oro y terminaba a tan sólo un punto como subcampeones del trofeo.

Ambos equipos con talento andaluz y canario.

La tripulación del Mercedes Benz - Valdisa estaba formada por los andaluces Álvaro Fernández Candau (armador y piano), Nacho Montes (bañera), Nacho Murube (trimmer de spinnaker), Ricardo Terrades (trimmer de mayor), Arturo Montes (2º proa y trimmer de trinqueta), Alfonso Montes (líbero), y los canarios Javier Padrón (patrón), Nahuel Rodríguez (táctico), Adolfo López (palo), Tunte Cantero (trimmer de foque), Roberto Molina (Electrónica y navegación), Cristian Sánchez (proa) y Peter Fischer (2º piano).

El equipo D6 - Fruitigher Light, estaba patroneado por el grancanario Jorge Martínez Doreste, el lanzaroteño Manuel Carrión en la mayor, mientras que el resto eran todos onubenses: los hermanos Javier

e Ignacio Cañizares, los hermanos Félix, Manolo y Marcos Sanz de Frutos, Alejandro Quiles y Eduardo Bañez.

La próxima cita para ambos equipos será en la Copa del Rey - Mapfre que tendrá lugar en Palma del 1 al 8 de agosto, y en la que el DK46 intentará revalidar el título conseguido el año pasado bajo el patrocinio de Estrella Damm y con Nacho Montes como armador.

Compromiso con el deporte, la emoción del mar y la categoría Mercedes-Benz Valdisa

Más allá de la pura competición en el agua, la presencia de Mercedes-Benz Valdisa en tierra volvió a ser uno de los grandes atractivos del evento. En su quinto año consecutivo como patrocinador, la enseña tuvo un protagonismo doble al destacar como el vehículo oficial de la regata y dar nombre a una de las categorías principales del trofeo: la clase ORC 0 Mercedes-Benz Valdisa.

Para respaldar el desarrollo de la competición y acercar la innovación a los asistentes, el concesionario desplegó una flota de cortesía para la organización, habilitó un espacio exclusivo en el pantalán central y llevó a cabo una completa agenda de actividades sostenibles y experienciales:

Caravanas sostenibles: Durante las jornadas del jueves 2 y el viernes 3 de julio, la marca organizó espectaculares caravanas de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables para promover la movilidad del futuro.

Pruebas dinámicas: A lo largo de todo el fin de semana, tanto los socios del club como los participantes del trofeo y los asistentes generales pudieron realizar pruebas dinámicas de la gama sostenible expuesta en el pantalán central.

Experiencias exclusivas en el mar: Mercedes-Benz Valdisa organizó salidas exclusivas en embarcaciones para sus invitados especiales, brindándoles la oportunidad única de seguir de cerca el desarrollo de las mangas de las regatas y vivir en primera persona la adrenalina de la alta competición.

Como broche de oro a una intensa semana de deporte, Miguel Parra, Director Comercial de Valdisa, participó de forma activa en la entrega de premios oficial. Tuvo el honor de hacer entrega del galardón de la categoría patrocinada por la firma, la clase ORC 0 Mercedes-Benz Valdisa, cuyo triunfo definitivo correspondió a la embarcación Vithas Urbania, de Tomás Gasset, en una histórica edición donde el Lassal se alzó como campeón absoluto del torneo.

Con este doble éxito institucional y deportivo, Mercedes-Benz Valdisa reafirma una vez más su estrecho vínculo con los valores del deporte de alta competición, el trabajo en equipo y el desarrollo de una movilidad de futuro sostenible.

Sobre Valdisa:

Mercedes-Benz Valdisa, perteneciente a Grupo Angal, es una empresa líder en el sector de la automoción con 50 años de experiencia. Grupo Angal es uno de los tres mayores distribuidores de vehículos ligeros en la Red de Mercedes-Benz España y cuenta con filiales por todo el territorio nacional, entre ellas Valencia, Cádiz, Lugo, Jaén, Pontevedra y Málaga. Mercedes-Benz Valdisa dispone de tres concesionarios en la provincia de Valencia: en la calle Micer Mascó, Quart de Poblet y Massanassa. Su sede principal se sitúa en Massanassa, donde ofrece el 100% de sus servicios de venta y postventa de turismos, furgonetas y camiones. En Quart de Poblet cuentan con servicios especializados en turismos y furgonetas, mientras que las instalaciones de la calle Micer Mascó se centran de forma exclusiva en la venta y postventa de turismos. Es un concesionario y taller autorizado con más de 60 años de experiencia en el sector que ofrece atención comercial personalizada, mantenimiento integral, chapa y pintura, talleres EQ, recambios, financiación a medida, asistencia y seguros.

Sobre la regata:

El Real Club Náutico de Valencia (RCNV) organiza esta regata referente en el Mediterráneo por delegación de la Real Federación Española de Vela (RFEV) con la colaboración de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana (FVCV). El Trofeo S.M. La Reina forma parte, como Regata Internacional, del Calendario Oficial de la Real Federación Española de Vela. Es una cita puntuable para el Circuito Mediterráneo de Vela y para la Lliga de Creuers de la Comunitat Valenciana, reuniendo año tras año a destacadas clases internacionales y acogiendo en esta ocasión el campeonato Mediterráneo para la clase J80. Este evento náutico cuenta con el respaldo institucional del Consejo Superior de Deportes, la Armada Española, la Generalitat Valenciana, la Comunitat de l’Esport, el Ayuntamiento de València y su Fundación Deportiva Municipal, y la Diputación de Valencia y su área de Deportes, además del soporte técnico de World Sailing, Turisme València, Turismo de la Comunitat Valenciana, ORC, visitvalencia.com, Aemet y Cruz Roja.