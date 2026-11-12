Fundación Naturgy convierte la ayuda tras la DANA en nuevas oportunidades para cerca de 47.000 personas en la Comunidad Valenciana

Fundación Naturgy ha celebrado hoy un acto para compartir los resultados de ‘Sumando Energías por Valencia’, un plan que ha beneficiado a cerca de 47.000 personas mediante un amplio conjunto de actuaciones destinadas a apoyar la recuperación de las zonas de la Comunidad Valenciana afectadas por la DANA de 2024.

El encuentro celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia ha reunido a más de 1.400 asistentes, -más de 1.100 de ellos estudiantes-, entre representantes institucionales, entidades sociales, comunidad educativa y organizaciones colaboradoras. Durante el acto se han compartido los resultados y aprendizajes de más de un año de trabajo, con especial protagonismo de los niños y niñas, la música y la creación colectiva como expresión de agradecimiento, esperanza y futuro.

Este acto ha contado con la asistencia del presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, y de representantes institucionales y autoridades de la Generalitat Valenciana, como Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad; Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación; Mª del Carmen Ortí, consellera de Educación, Cultura y Universidades; Mª José Catalá, alcaldesa de Valencia, así como diversos directores generales, junto a alcaldes y representantes de ayuntamientos de los municipios afectados.

‘Sumando Energías por Valencia’ nació para impulsar la recuperación del territorio mediante soluciones capaces de responder a las necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, generar capacidades y oportunidades duraderas. El programa ha trasladado al territorio el conocimiento y la experiencia de Fundación Naturgy en energía, acción social, educación, empleabilidad, medioambiente y divulgación.

La iniciativa se ha articulado en torno a cuatro grandes ejes de actuación: personas, educación, empleo y medioambiente. A través de este enfoque integral, ha combinado la rehabilitación energética de viviendas, el apoyo a entidades sociales, la instalación de sistemas solares, la educación energética, la formación profesionalizadora, la recuperación de espacios naturales y la elaboración de estudios sobre la resiliencia del territorio.

Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, ha señalado que “la respuesta a una situación como la vivida en Valencia exige estar cerca de las personas desde el primer momento, pero también ser capaces de mirar más allá de la emergencia. Con ‘Sumando Energías por Valencia’ hemos querido poner nuestras capacidades y conocimiento al servicio de la recuperación para contribuir a generar oportunidades que perduren en el tiempo. Más de un año después, vemos cómo aquel compromiso se ha traducido en hogares rehabilitados, centros educativos y sociales más eficientes, nuevas oportunidades de empleo y formación y espacios naturales recuperados. Ese es el verdadero valor de este programa: contribuir a que la recuperación deje también capacidades y oportunidades de futuro». Para Reynés, «los beneficiarios del programa reflejan el alcance de un esfuerzo colectivo que ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones, entidades sociales, comunidad educativa, empresas y sociedad civil”.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado que, “desde la Generalitat Valenciana hemos tenido muy presente que esta tarea va mucho más allá de reconstruir infraestructuras. La reconstrucción se mide en infraestructuras recuperadas, pero también en la vida cotidiana que conseguimos devolver a nuestros municipios. Fundación Naturgy ha entendido que reconstruir significa mirar a las personas en su conjunto, mejorar sus condiciones de vida y abrir oportunidades de futuro. Personas, educación, empleo y medio ambiente son cuatro ámbitos conectados por una misma convicción: que la recuperación debe servir para mejorar la vida de quienes más lo necesitan. La colaboración entre las administraciones y las empresas no sustituye la responsabilidad pública, sino que permite ampliar el alcance de la respuesta y llegar más lejos”.

Una canción creada desde la memoria y la mirada de la infancia

Uno de los momentos más especiales del acto ha sido el estreno de ‘Un sol invitado’, una canción compuesta por la cantante valenciana Alba Reche a partir de las palabras, emociones y experiencias compartidas por los niños y niñas participantes en el programa.

Más de 1.100 escolares se han sumado a la interpretación de la canción desde el auditorio, mientras un coro de 100 niños y niñas ha acompañado a la artista sobre el escenario. La canción recoge su vínculo con el territorio y su mirada de esperanza hacia el futuro.

Para Alba Reche, artista ilicitana, “la ternura ha sido una emoción fundamental en este proyecto. Algo que tuve claro desde el principio era que debía ser un proceso muy respetuoso, tratado con mucha empatía y cariño. Poder mirar la creación de una canción de la mano de unas experiencias que no eran mías y, a la vez, que parecían tan conjuntas. Ha sido una suerte poder conocer a todos estos nenes y nenas, una de las mejores experiencias de mi carrera”.

El encuentro se ha complementado con una exposición colaborativa elaborada a partir de trabajos, reflexiones y expresiones artísticas del alumnado de los centros participantes. La muestra recoge sus vivencias tras la DANA y nace con la voluntad de preservar la memoria de lo ocurrido y dejar un testimonio colectivo del camino recorrido.

Cuatro ejes con un mismo objetivo: contribuir a la recuperación

En el ámbito social, Fundación Naturgy ha llevado a cabo más de 600 rehabilitaciones energéticas en viviendas afectadas. Estas intervenciones han permitido mejorar de forma ágil las condiciones de habitabilidad, seguridad y eficiencia energética de los hogares, sin necesidad de acometer obras estructurales ni obligar a las familias a abandonarlos durante los trabajos.

Las actuaciones han incluido mejoras en aislamientos y carpinterías, reparación de humedades, sustitución de calderas, termos y electrodomésticos, y diferentes intervenciones en instalaciones eléctricas y de gas.

La iniciativa ha apoyado, además, la rehabilitación energética de siete entidades sociales y ha instalado sistemas de generación solar en 22 centros de atención a personas vulnerables. Estas instalaciones permitirán reducir su gasto energético y destinar más recursos a la atención y al acompañamiento de las personas que más lo necesitan.

A estas actuaciones se suman cerca de 140 talleres de la Escuela de Energía, dirigidos a familias y profesionales de los servicios sociales. Las sesiones han ofrecido conocimientos y herramientas prácticas para comprender la factura, mejorar los hábitos de consumo y utilizar la energía de una forma más eficiente.

En el ámbito educativo, el programa ha acompañado a 132 centros educativos de los municipios afectados, combinando actuaciones dirigidas a mejorar sus instalaciones con iniciativas de sensibilización y formación. En total, se han instalado placas solares en 42 colegios, se han realizado 40 auditorías energéticas educativas y se han impartido 449 talleres dirigidos a alumnado de Primaria, Secundaria y Formación Profesional, con el objetivo de acercar a los estudiantes conocimientos sobre energía, sostenibilidad y consumo responsable.

Las actuaciones han combinado así la mejora de las instalaciones con el aprendizaje práctico. Las instalaciones fotovoltaicas contribuirán a reducir el consumo energético de los centros y permitirán que el alumnado conozca de manera directa cómo se genera y utiliza la energía renovable.

Las auditorías pedagógicas, los consejos energéticos escolares y las actividades desarrolladas dentro del programa Efigy Education han acercado a las aulas los principales retos de la transición energética y han promovido las vocaciones científicas y tecnológicas.

En la línea de empleo, uno de los principales legados de ‘Sumando Energías por Valencia’ es la creación de oportunidades profesionales vinculadas al sector energético. A través de siete itinerarios formativos y 21 acciones profesionalizadoras, un total de 348 personas han adquirido nuevas competencias y conocimientos especializados.

Las formaciones se han centrado en ámbitos vinculados a las necesidades del mercado laboral y a la transición energética, como la instalación y el mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, la rehabilitación energética, la digitalización de redes de gas, las operaciones técnicas y de seguridad en instalaciones energéticas y la aplicación de criterios de sostenibilidad al sistema productivo.

Algunos de estos programas se han desarrollado con la colaboración de organizaciones sectoriales, universidades y entidades certificadoras, y han combinado contenidos teóricos con prácticas en instalaciones reales.

Como resultado, 52 participantes ya han accedido a un puesto de trabajo. El programa ha contribuido así no solo a mejorar su capacitación, sino también a convertir la recuperación del territorio en una oportunidad real de inserción laboral y desarrollo profesional.

El eje medioambiental se ha concretado en seis jornadas de voluntariado, que han movilizado a 200 voluntarios y vecinos de la Comunidad. Estas actuaciones han permitido intervenir cerca de dos hectáreas de espacios naturales y retirar 1.500 kilogramos de residuos y restos.

Las jornadas han contribuido a recuperar zonas degradadas y a reforzar la sensibilización sobre el cuidado del entorno, la protección de la biodiversidad y el valor de la acción colectiva ante las consecuencias ambientales de fenómenos meteorológicos extremos.

El programa también ha impulsado la publicación de dos estudios sobre cuestiones relacionadas con la recuperación y la resiliencia del territorio, entre ellas la gestión de residuos tras la DANA y la respuesta de las infraestructuras energéticas. Esta línea de trabajo permite extraer aprendizajes de lo ocurrido y aportar conocimiento e identificar medidas para afrontar futuras situaciones de emergencia.

Una respuesta construida sobre 144 alianzas

‘Sumando Energías por Valencia’ ha movilizado una amplia red formada por administraciones públicas, ayuntamientos, entidades sociales, centros educativos, universidades, asociaciones profesionales, empresas especializadas y organizaciones del sector energético. En total, se han firmado 144 convenios vinculados al Plan.

Esta colaboración ha permitido identificar las necesidades reales de cada municipio, llegar a las familias y organizaciones más afectadas y adaptar cada actuación a las circunstancias concretas del territorio. El conocimiento y el arraigo local de las organizaciones participantes han sido esenciales para transformar los objetivos del programa en soluciones tangibles.

Tras más de un año de trabajo, ‘Sumando Energías por Valencia’ se traduce en resultados concretos que seguirán teniendo impacto en el territorio: hogares rehabilitados, entidades sociales y centros educativos con energía solar, personas formadas para mejorar sus oportunidades laborales, estudiantes con mayores conocimientos energéticos y espacios naturales recuperados.