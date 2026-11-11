El Hospital Quirónsalud Valencia realiza el reconocimiento médico de Marta García, participante del Reto Pelayo Vida Senegal 2026

El Hospital Quirónsalud Valencia ha realizado el reconocimiento médico de Marta García, una de las cinco participantes del Reto Pelayo Vida Senegal 2026, una iniciativa que promueve la superación personal y visibiliza la realidad de las mujeres que han superado un cáncer y que, un año más, cuenta con Quirónsalud como Proveedor Médico Oficial.

La expedicionaria ha sido sometida a una completa valoración cardiológica coordinada por la doctora Catheline Lauwers, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Valencia. El estudio ha incluido la evaluación de la función cardíaca y una prueba de esfuerzo con el objetivo de comprobar que se encuentra en condiciones óptimas para afrontar las exigencias físicas de esta nueva aventura.

Estos reconocimientos previos permiten conocer el estado de salud de las participantes y establecer las recomendaciones necesarias para que puedan afrontar el reto con las máximas garantías de seguridad.

Antes de iniciar esta nueva aventura, Marta García ha sido recibida por la presidenta de Les Corts Valencianes, María de los Llanos Massó, en un encuentro que sirvió para reconocer su trayectoria de superación y poner en valor la participación de una representante valenciana en una expedición que se ha convertido en un referente nacional de resiliencia, deporte y visibilidad del cáncer femenino.

Reto Pelayo Vida Senegal 2026

La duodécima edición del Reto Pelayo Vida arrancará a finales de noviembre, cuando las cinco participantes viajen desde Madrid hasta Dakar para iniciar una expedición que combinará aproximadamente 600 kilómetros en bicicleta por caminos rurales, travesías en kayak a través de canales y deltas, así como diferentes actividades de aventura y convivencia con comunidades locales.

El recorrido permitirá descubrir algunos de los paisajes más representativos de África occidental, entre ellos manglares, zonas selváticas y aldeas tradicionales, combinando el desafío deportivo con una importante dimensión humana y cultural.

Junto a Marta García participarán en esta edición Milena Amelibia, Irantzu Pinillos, Noemí Carrasco y Vanesa Amigo, quienes también han completado sus respectivos reconocimientos médicos en distintos hospitales del Grupo Quirónsalud.

Desde sus inicios, el Reto Pelayo Vida se ha consolidado como una de las iniciativas sociales y deportivas más relevantes de España para concienciar sobre la prevención y detección precoz del cáncer femenino y trasladar un mensaje de esperanza a las mujeres que han atravesado la enfermedad.

A través de desafíos deportivos en algunos de los lugares más exigentes del planeta, las participantes demuestran cada año que superar un cáncer no supone el final de un camino, sino el comienzo de nuevos proyectos, ilusiones y metas personales.

Quirónsalud y el deporte

La participación de Quirónsalud como Proveedor Médico Oficial vuelve a poner el foco en la importancia de la prevención y la detección precoz del cáncer, así como en el papel de la actividad física durante y después de la enfermedad. El Reto Pelayo Vida representa, además, una oportunidad para trasladar un mensaje de esperanza y normalización: después del cáncer también hay vida, nuevos objetivos y retos por conquistar.

La relación de Quirónsalud con el deporte se extiende a numerosas disciplinas y competiciones, con una apuesta que vincula la práctica deportiva con la promoción de la salud y la prevención.

Además de ser Proveedor Médico Oficial de la acb en todas sus competiciones, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diferentes clubes y entidades deportivas.

A este compromiso se suma su participación en la atención sanitaria de grandes eventos celebrados en España, entre ellos las últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián, entre otras citas deportivas.

Conoce la historia de Marta en este video

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (quince de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.