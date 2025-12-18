Atresmedia, a través de su iniciativa METAFUTURO, anuncia la celebración de un nuevo encuentro dedicado a analizar el porvenir de la sociedad desde una mirada innovadora, sostenible y tecnológica. En esta ocasión, bajo el título “Metafuturo Impulsa: Desafíos de la Logística”, la jornada reunirá en Valencia a los principales actores del sector logístico, empresas líderes, operadores, expertos en transformación digital y sostenibilidad, y referentes en transporte y cadena de suministro.

Un foro estratégico para empresarios dedicado a los grandes desafíos y oportunidades que están redefiniendo el futuro del sector logístico y del transporte.

Un momento crucial para el sector logístico español

El sector logístico español se encuentra en una encrucijada histórica. Según los últimos análisis especializados, la industria vive "un cambio acelerado" impulsado por tres tendencias irrevocables: automatización avanzada, transición digital acelerada y sostenibilidad obligatoria. Pero más allá de los desafíos, estas transformaciones representan una ventana de oportunidades sin precedentes para empresarios que logren posicionarse correctamente.

El 64% de los fabricantes globales ya han regionalizado o están en proceso de hacerlo sus operaciones, acortando cadenas de suministro y creando nuevos modelos de negocio. Simultáneamente, la adopción de inteligencia artificial permite reducir tiempos de preparación de pedidos en hasta un 40%, optimizar inventarios con precisión del 85% y proyectar la demanda con exactitud. Estos números no son teóricos: son oportunidades de negocio cuantificables.

El evento, que se celebrará en las instalaciones de EDEM el próximo 25 de febrero de 2026, se plantea como un foro de debate y reflexión sobre los retos emergentes del sector y las oportunidades que marcarán su futuro inmediato.

Próximamente daremos más información sobre el evento.