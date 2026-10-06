Más de uno Valencia se emite desde Mediterráneo Culinary Center de Cámara Valencia

Durante el espacio, que se desarrollará entre las 12:20 y las 13:30 horas, conoceremos de primera mano la labor que desempeña el centro y su apuesta por una formación práctica e innovadora, conectada con las necesidades reales de las empresas y del sector hostelero.

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La primera mesa de conversación contará con la participación de Cristina Vicente, directora del Área de Formación de Cámara Valencia, y Yolanda Lerma, subdirectora de Mediterráneo Culinary Center. Ambas abordarán el papel de la formación profesional como motor de empleabilidad, los pilares del modelo educativo impulsado por Cámara Valencia y la amplia oferta formativa del centro, que incluye ciclos de Formación Profesional, programas de Técnico Especialista, formación para el empleo, formación In Company y el desarrollo de proyectos singulares.

En una segunda parte del programa, los micrófonos de Onda Cero recibirán a Álex Such, director culinario de Mediterráneo Culinary Center, acompañado por un alumno del centro. La conversación permitirá conocer cómo se desarrolla el proceso formativo de los estudiantes, desde sus primeros pasos en un grado medio hasta alcanzar una titulación superior preparada para incorporarse al mercado laboral con garantías.

Además, el alumnado compartirá su experiencia personal: las razones que le llevaron a elegir estos estudios, cómo afrontaron sus primeras prácticas en empresa, el acompañamiento recibido por parte del profesorado y cuáles son sus expectativas profesionales dentro de un sector con una creciente demanda de talento especializado.

Una oportunidad para descubrir desde dentro el trabajo que realiza Mediterráneo Culinary Center en la formación de los profesionales que liderarán la gastronomía y la restauración de los próximos años, en una edición especial de Más de uno Valencia que acercará a los oyentes la realidad de un sector en constante evolución.