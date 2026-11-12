Más de 200 voluntarios participan en un programa de recuperación ambiental en municipios afectados por la DANA impulsado por Fundación Naturgy

Fundación Naturgy ha culminado en Valencia su programa de voluntariado ambiental desarrollado en el marco de ‘Sumando Energías por Valencia’. Esta iniciativa ha sido impulsada junto a Belong to Sea y la ejecución técnica de la entidad local Natura y Cultura, con el objetivo de contribuir a la recuperación de espacios verdes afectados por la DANA de 2024 y fomentar la implicación ciudadana.

Las actuaciones se han desarrollado a lo largo de seis jornadas en los municipios de Torrent, Catarroja, Massanassa, Alfafar, Paiporta y Alcàsser, en colaboración con sus respectivos ayuntamientos, que han participado de forma activa en las jornadas.

Durante estas intervenciones, los más de 200 voluntarios han trabajado en la limpieza y acondicionamiento del terreno y en la plantación de especies autóctonas como pinos, carrascas, romero y lirios, contribuyendo a recuperar la cubierta vegetal y a reforzar la resiliencia del entorno.

En total, se ha intervenido en cerca de dos hectáreas y se han retirado alrededor de 1.500 kilos de residuos, una actuación que pone de relieve el impacto de estos fenómenos sobre el territorio y la importancia de una respuesta coordinada para su recuperación.

El programa ha incorporado también actividades de sensibilización para explicar el papel de la vegetación en la protección del suelo y la gestión del agua, dos elementos clave para reducir el impacto de fenómenos meteorológicos extremos y avanzar hacia entornos más resilientes.

“Con este programa queremos contribuir a la recuperación de los entornos afectados y, al mismo tiempo, fomentar una mayor concienciación sobre la importancia de cuidar y proteger nuestro entorno. El voluntariado es una herramienta clave para implicar a las personas en la transición hacia un modelo más sostenible y resiliente”, afirma Ester Sevilla, directora de Proyectos Sociales e Internacional de Fundación Naturgy.

Para Javier Fons, voluntario de Fundación Naturgy, “el voluntariado ambiental deja una huella que va mucho más allá de la acción: se queda en el corazón de quienes participan y transforma, paso a paso, cada rincón del entorno que cuidamos juntos”.

El voluntariado como motor de recuperación tras la DANA

El programa ‘Sumando Energías por Valencia’ es un plan de actuación destinado a apoyar la recuperación de las zonas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana, a través de cuatro líneas de actividad, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad más resiliente y sostenible.

Así, el voluntariado ambiental es una de las acciones incluida en la línea de medio ambiente, con el objetivo de impulsar la recuperación de espacios naturales degradados tras episodios climáticos extremos, promoviendo la participación ciudadana y generando espacios de reflexión sobre la adaptación del territorio al cambio climático.

Las acciones desarrolladas combinan la intervención directa en el entorno —como la retirada de residuos o la restauración vegetal— con actividades de educación ambiental, orientadas a explicar la relación entre el uso del suelo, la escorrentía y el impacto de fenómenos como las DANAs, contribuyendo así a avanzar hacia entornos más resilientes.

Compromiso con las personas y el entorno

Fundación Naturgy trabaja para promover el desarrollo sostenible, la transición energética y la mejora de la calidad de vida de las personas, con especial atención a los colectivos más vulnerables. A través de iniciativas de voluntariado, formación y sensibilización, la Fundación fomenta la implicación social en la construcción de un modelo energético más sostenible, inclusivo y accesible.

Con iniciativas como esta, Fundación Naturgy refuerza su compromiso con el territorio y con las personas, promoviendo la participación ciudadana en la recuperación de entornos afectados y contribuyendo a la construcción de comunidades más sostenibles y resilientes.