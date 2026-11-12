Fundación Naturgy premia un proyecto que convierte la transición energética en oportunidades de empleo

Fundación Naturgy ha fallado la séptima edición de su ‘Premio a la Mejor Iniciativa Social en el Ámbito Energético, dotado con 100.000 euros, reconociendo el proyecto “Oportunidades Sostenibles” de Fundación Novaterra como la mejor propuesta del año por su contribución a la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad en sectores vinculados a la transición energética.

El jurado ha destacado la capacidad de esta iniciativa para generar oportunidades reales de empleo verde a través de itinerarios personalizados que combinan formación técnica, intermediación laboral y sensibilización. El proyecto ha beneficiado directamente a más de 300 personas en su último año de actividad y ha alcanzado indirectamente a más de 11.000 personas a través de talleres y acciones de divulgación, contribuyendo a mejorar la empleabilidad y la calidad de vida de colectivos especialmente vulnerables.

Además, el Premio ha otorgado el accésit, que tiene asociado un premio de 50.000 euros, a Asociación Socaire por su proyecto “Hogares que merecen ser habitados”, centrado en la mejora de las condiciones de vida de hogares en situación de pobreza energética. Esta iniciativa combina auditorías energéticas, intervenciones técnicas en viviendas y formación en hábitos de consumo responsable, con ahorros medios del 22% en las facturas energéticas y mejorando de forma notable el confort térmico y la salud de las familias participantes.

El acto, celebrado en CaixaForum Valencia, ha contado con la presencia de Rafael Villaseca y María Eugenia Coronado, presidente y directora general de Fundación Naturgy, respectivamente, y de Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana. Durante su intervención, Susana Camarero ha resaltado el valor de la energía “cuando se pone al servicio de quienes más la necesitan, reduciendo desigualdades, mejorando la calidad de vida de las familias y contribuyendo a una sociedad más justa”. Asimismo, ha agradecido a Fundación Naturgy el “compromiso con nuestra tierra” a través del programa ‘Sumando Energías por Valencia’, que puso en marcha desde el primer momento para contribuir a la recuperación de los municipios afectados por la DANA mediante actuaciones de carácter social, educativo, ambiental y de empleabilidad, beneficiando a más de 40.000 personas. “Cuando nos coordinamos y sumamos esfuerzos, multiplicamos resultados”, ha aseverado la vicepresidenta.

Proyectos finalistas con alto impacto social y energético

Junto a las iniciativas premiadas, el jurado ha reconocido como finalistas, con un premio de reconocimiento de 10.000 euros, una selección de proyectos que destacan por su capacidad de aplicar la energía como herramienta de transformación social. Entre ellos, se encuentra “La energía al servicio del bienestar educativo”, de Fundación Aucavi, centrado en la rehabilitación energética de un centro para personas con autismo; “Green at You”, de Fundación Acción contra el Hambre, que impulsa la formación en energías renovables y la empleabilidad de colectivos vulnerables; o el proyecto de Fundación Energía sin Fronteras para facilitar el acceso a energías limpias a familias del Polígono Sur de Sevilla mediante autoconsumo colectivo.

También han sido finalistas la iniciativa “Energía al servicio de la salud infantil”, de Fundación Infantil Ronald McDonald, orientada a garantizar entornos energéticamente eficientes para familias con menores gravemente enfermos; “Programa de educación financiera familiar y ahorro energético”, de Fundación Isadora Duncan, enfocado en el asesoramiento a hogares vulnerables; y el “Hub Empleo Verde en Madrid”, de Konecta Foundation, centrado en la inserción sociolaboral en sectores sostenibles.

Completan la lista de proyectos finalistas “Prevención de incendios y energía social”, de Fundación Integra Pirineus, que combina gestión forestal y generación de biomasa; y “Proyecto Confianza”, impulsado por Mohammad Nazrul Chowdhury Begum, que integra inclusión social, educación energética y rehabilitación de viviendas para colectivos en riesgo de exclusión.

Estos proyectos evidencian la diversidad de enfoques desde los que se puede contribuir a una transición energética inclusiva, abordando tanto la dimensión social como la ambiental y económica. Desde la mejora de la eficiencia energética en hogares vulnerables hasta el impulso de nuevos perfiles profesionales en el sector energético, todas las iniciativas comparten un objetivo común: utilizar la energía como herramienta de transformación social.

Un reconocimiento a la innovación social en energía

El Premio de Fundación Naturgy se consolida, en su séptima edición, como un referente en el reconocimiento de proyectos que conectan energía y acción social, poniendo el foco en la transición energética justa. Las iniciativas presentadas reflejan el papel de la energía como motor de transformación social en ámbitos clave como la empleabilidad, la inclusión social, la rehabilitación de viviendas o el acceso a suministros básicos.

En esta edición, el jurado ha valorado especialmente el impacto tangible de los proyectos, su capacidad de generar cambios sostenidos en el tiempo y su potencial de replicabilidad en distintos territorios. También se ha tenido en cuenta su contribución a la reducción de la pobreza energética, la mejora de la eficiencia energética y el impulso de modelos sostenibles.

Compromiso con una transición energética justa

A través de este Premio, Fundación Naturgy refuerza su compromiso con la lucha contra la pobreza energética y con el impulso de soluciones innovadoras que permitan avanzar hacia un modelo energético más sostenible e inclusivo. La entidad continúa promoviendo proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas, fomentan el uso responsable de la energía y contribuyen a la cohesión social.

La séptima edición del ‘Premio a la Mejor Iniciativa Social en el Ámbito Energético’ pone de manifiesto, una vez más, que la transición energética no solo es una oportunidad desde el punto de vista ambiental, sino también una palanca clave para generar oportunidades, reducir desigualdades y construir una sociedad más justa y resiliente.

Siete ediciones y 548 candidaturas

Los 126 proyectos presentados este año se suman a los 422 presentados en total en las seis ediciones anteriores. En total, en los siete últimos años se ha reconocido la labor de 30 entidades, cuyas iniciativas han beneficiado a cerca de 90.000 personas.

Entre las iniciativas premiadas en ediciones anteriores figuran proyectos como “Soluciones para el Ahorro Energético en el Hogar”, de Asociación Provivienda; el programa nacional de Fundación Energía Responsable para garantizar el acceso a la energía a familias vulnerables; el proyecto integral de Cruz Roja Española para personas en situación de extrema pobreza; o “El acceso a la energía”, de Energía sin Fronteras. También han sido reconocidos “Enchufados al empleo”, de Fundación Exit, y las iniciativas “Ni un hogar sin energía” y de mejora social de Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes).

En total, Fundación Naturgy ha entregado en estas seis ediciones 680.000 euros en premios a todas estas entidades con el compromiso de aplicarlo en realizar nuevos proyectos sociales.

Fundación Naturgy

Fundación Naturgy tiene entre sus principales líneas de actuación la transferencia de conocimiento sobre las nuevas tecnologías energéticas y las claves de la transición hacia un sistema de energía más sostenible, así como divulgar valores de preservación del medio ambiente y el consumo responsable de energía.

Creada el año 1992 por la compañía energética, en su línea de acción social desarrolla programas incidiendo especialmente en actuaciones destinadas a paliar la vulnerabilidad energética. El Plan de Vulnerabilidad Energética de Fundación Naturgy, con más de 355.000 beneficiarios desde su puesta en marcha en 2017, es la principal actividad de apoyo a las familias que viven una situación de pobreza energética. El Fondo Solidario de Rehabilitación Energética se consolida, dentro de este Plan, como una de las iniciativas con más impacto para minimizar los efectos de la pobreza energética. Desde su lanzamiento en 2018 ha realizado rehabilitaciones exprés en cerca de 5.920 hogares vulnerables y centros residenciales.

En este ámbito, a través de su Escuela de Energía se ha consolidado como referente en formación en eficiencia energética, alcanzando en 2025 a más de 938 municipios y formando a cerca de 5.000 personas, en su mayoría en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, la Fundación promueve proyectos de energía sostenible en colaboración con entidades sociales, como la instalación de sistemas fotovoltaicos cuyo ahorro se reinvierte en apoyo a colectivos vulnerables, o iniciativas como “Receta Energía”, que convierte el ahorro energético en ayudas para pacientes con alto consumo eléctrico en sus hogares.

La labor que realiza Fundación Naturgy no sería posible sin la colaboración con entidades del tercer sector, fundaciones, centros educativos, empresas, universidades y administraciones, con las que teje alianzas para construir un futuro mejor. La suma de esfuerzos le permite seguir aportando valor para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y sostenible.