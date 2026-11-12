Fundación Naturgy acompaña la recuperación de las entidades sociales valencianas con soluciones energéticas sostenibles

Fundación Naturgy continúa avanzando en su compromiso con la recuperación de las zonas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana con la puesta en marcha de una instalación solar fotovoltaica en el Centro Ocupacional 9 d’Octubre, ubicado en Catarroja, y propiedad de la Mancomunitat de l’Horta Sud . Esta actuación forma parte del programa ‘Sumando Energías por Valencia’, el plan integral impulsado por la Fundación de la compañía energética para contribuir a la reconstrucción del territorio desde una perspectiva social, energética y de futuro.

El proyecto de instalaciones solares en centros de atención a personas en situación de vulnerabilidad tiene como objetivo generar un ahorro energético significativo para las entidades sociales, permitiéndoles destinar más recursos a su actividad principal de atención y acompañamiento a las personas que más lo necesitan. Al mismo tiempo, acerca las energías renovables a organizaciones sociales y contribuye a que la transición energética sea un proceso inclusivo, que llegue a todos los ámbitos de la sociedad.

La incorporación de esta línea de actuación dentro del programa ‘Sumando Energías por Valencia’ refuerza la visión de Fundación Naturgy de que la reconstrucción tras la DANA debe ir más allá de la recuperación de la situación previa. El objetivo es que, tras este proceso, los territorios y las entidades salgan fortalecidos, con infraestructuras más eficientes, sostenibles y preparadas para los retos de la transición energética.

Una instalación con impacto social y energético

El Centro Ocupacional 9 d’Octubre es un centro de atención a personas adultas con diversidad funcional intelectual que atiende a 75 usuarios de la comarca de l’Horta Sud. Inaugurado en 1986, el centro está gestionado por el Patronato Reina Sofía, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas a las que atiende, fomentando su autonomía, desarrollo personal e integración social y laboral.

El apoyo de Fundación Naturgy ha permitido el diseño, la construcción, la legalización y la puesta en marcha de una instalación de generación eléctrica fotovoltaica en régimen de autoconsumo, con posibilidad de autoconsumo compartido, así como su mantenimiento durante el primer año de funcionamiento. La instalación cuenta con 20 paneles solares de 575 vatios cada uno, lo que supone una potencia total instalada de 11,5 kWp.

Gracias a esta actuación, el centro podrá cubrir cerca del 47% de su consumo energético con energía renovable generada en sus propias instalaciones, reduciendo su dependencia de la red eléctrica y avanzando hacia un modelo de gestión más eficiente y sostenible, contribuyendo a evitar la emisión a la atmósfera de 2 t de CO2 al año.

Sumando Energías por Valencia: reconstruir mirando al futuro

El programa ‘Sumando Energías por Valencia’ de Fundación Naturgy nace con el objetivo de apoyar la recuperación de las zonas afectadas por las graves inundaciones, combinando respuestas inmediatas con actuaciones de largo plazo. El plan contempla cerca de un millar de iniciativas y se articula en cuatro grandes ejes de actuación: apoyo a las personas, impulso educativo, fomento del empleo y cuidado del medioambiente, con un impacto estimado en más de 40.000 personas.

Las instalaciones solares en centros sociales y educativos, como la del Centro Ocupacional 9 d’Octubre, se integran en esta estrategia como una herramienta clave para mejorar la eficiencia energética de las entidades, reducir costes, generar ahorro y contribuir a la construcción de una sociedad más resiliente y sostenible, alineada con los objetivos de la transición energética justa.

Con iniciativas como esta, Fundación Naturgy reafirma su compromiso con Valencia y con una reconstrucción que no solo repare los daños causados por la DANA, sino que impulse un modelo de desarrollo más inclusivo, solidario y preparado para el futuro.