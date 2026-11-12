Efigy Girls de Fundación Naturgy clausura su sexta edición impulsando el talento femenino como palanca clave para una transición energética justa

Las Efigy Girls de Fundación Naturgy han clausurado hoy el curso escolar con un encuentro celebrado en CaixaForum Valencia, en el que las 164 niñas participantes han presentado los proyectos energéticos y ambientales desarrollados a lo largo del curso. La jornada, con cerca de 300 asistentes entre los que se encontraban los familiares de las estudiantes, ha contado con la participación de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá Verdet, así como con la asistencia de otros alcaldes y alcaldesas de municipios de la Comunidad Valenciana afectados por la DANA de 2024.

En esta sexta edición, el programa ha becado a alumnas de 23 centros educativos de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha y Galicia. De forma destacada, este curso se han incorporado nueve equipos procedentes de centros educativos valencianos afectados por la DANA, como parte del programa ‘Sumando Energías por Valencia’, un plan de Fundación Naturgy orientado a apoyar la recuperación social y educativa tras este episodio climático extremo.

Durante el acto, presentado por el speaker Sergi Grimau y la Fallera Mayor de 2024, Estela Arlandis, las participantes han dado a conocer los proyectos desarrollados en el marco del programa, centrados este curso en el cambio climático y en otros ámbitos estrechamente relacionados, como las energías renovables, la gestión eficiente del agua, la calidad del aire, la movilidad sostenible o la economía circular.

Las propuestas evidencian el talento, la creatividad y el compromiso de las niñas con los grandes retos ambientales y energéticos.

La directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado, ha subrayado que “impulsar iniciativas educativas orientadas específicamente a chicas favorece la igualdad de oportunidades en el sector de la energía y garantiza el acceso universal a la educación tecnológica, una condición indispensable para avanzar hacia una transición energética justa”. Además, ha hecho hincapié en que “celebrar este encuentro en Valencia es una muestra del compromiso de Fundación Naturgy con los territorios y con los jóvenes que forman parte de ellos”.

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha puesto en valor la importancia de proyectos como el de Fundación Naturgy para despertar vocaciones tempranas en niñas y fomentar el talento femenino. Además, ha agradecido la implicación de la Fundación con el territorio a través de su programa ‘Sumando Energías por Valencia’, que está desplegando importantes iniciativas en numerosos centros educativos que fueron afectados por la DANA.

Efigy Girls: impulsar vocaciones STEAM en femenino

Efigy Girls es una iniciativa educativa de Fundación Naturgy dirigida a niñas desde 4º de Primaria hasta 2º de la ESO, orientada a fomentar las vocaciones STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) y a acercar a las jóvenes a los retos presentes y futuros del ámbito energético y medioambiental. El programa, con una duración de tres años, propone un itinerario formativo basado en la robótica, la innovación, el trabajo en equipo y la resolución de retos vinculados a la sostenibilidad y al cambio climático.

A lo largo del itinerario, las participantes trabajan en torno a un reto común relacionado con la energía y los objetivos de descarbonización, abordando distintas temáticas: Sustainable Cities (2023-2024), Green Energy (2024-2025) y Climate Change (2025-2026).

Efigy Girls forma parte del programa Efigy Education, con el que Fundación Naturgy ofrece un amplio catálogo formativo en materia de cambio climático y nuevas tecnologías energéticas, alcanzando a más de un millón de personas desde 2018. Las actividades ofrecen una propuesta didáctica innovadora y participativa, basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), alineadas con la Estrategia de Transición Justa y el Plan de Acción de Educación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Fundación Naturgy está adherida a la Alianza STEAM por el talento femenino, impulsada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con el objetivo de promover un sistema educativo libre de estereotipos de género y ampliar las oportunidades profesionales de las niñas y jóvenes en ámbitos tradicionalmente masculinizados.

24 equipos participantes

Los 24 equipos de Efigy Girls participantes proceden de 23 centros educativos de distintas comunidades autónomas que, durante este curso escolar y de manera colaborativa, han buscado soluciones innovadoras para mitigar el cambio climático.

CEIP República de Uruguay de Madrid.

IES Barrio Simancas de Madrid.

Institut Terres de Ponent de Mollerussa (Lérida).

Escola La Mercè de Tarragona.

Institut Escola La Gornal de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Escola Cassià Costal de Girona.

Escola Pau Vila i Dinarès de Terrassa (Barcelona).

IES Catabois de Ferrol (A Coruña).

CEIP Manuel Altoaguirre de Málaga.

IES Fernando de los Ríos de Granada.

CEIP Miguel Íscar de Valladolid.

CP Villapendi de Mieres (Asturias).

IES de Carral de Carral (A Coruña).

CEIP Padre Manjón de Valencia.

IES 25 d’abril, d’Alfafar (Valencia).

CEIP Bertomeu Llorens i Royo de Catarroja (Valencia).

IES Miguel Ballesteros Viana (1) de Utiel (Valencia).

CEIP Poeta Domingo Velázquez de El Matorral (Fuerteventura).

IES La Sénia de Paiporta (Valencia).

IES Miguel Ballesteros Viana (2) de Utiel (Valencia).

CRA Río Pusa de San Martín de Pusa (Toledo).

CEIP Mare de Déu de Vallivana de Picassent (Valencia).

CEIP Castellar-Oliveral de Poblados del Sur (Valencia).

CEIP Mariano Benlliure de Aldaia (Valencia).

Fundación Naturgy

Fundación Naturgy desarrolla su actividad en torno a la transferencia de conocimiento sobre nuevas tecnologías energéticas y la transición hacia un sistema energético más sostenible, así como a la divulgación de valores de preservación del medio ambiente y consumo responsable de energía. Creada en 1992, impulsa programas educativos, sociales y de formación profesional orientados a paliar la vulnerabilidad energética y a fomentar la empleabilidad y el empleo verde.