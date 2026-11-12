Doce centros educativos de toda España compiten en Valencia por ser reconocidos en los premios Efigy como el mejor proyecto para la transición energética

Fundación Naturgy ha seleccionado, con el apoyo de un jurado experto, los doce proyectos semifinalistas del VIII Certamen Tecnológico Efigy. En esta edición han participado más de 3.000 alumnos de 3º y 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria de 35 centros educativos de toda España, que han presentado un total de 102 proyectos.

El Certamen Tecnológico Efigy tiene como objetivo la promoción de los valores de la eficiencia energética y el fomento de las vocaciones tecnológicas desde edades tempranas, tratando de motivar y generar conciencia e interés por la energía, reforzando la capacidad de investigación de los jóvenes, despertando su curiosidad y su creatividad, y facilitando el trabajo en equipo y las habilidades comunicativas.

Para participar en el Certamen, los alumnos debían resolver un reto que contribuyera a la mejora del planeta mediante la eficiencia energética. Los proyectos presentados debían estar vinculados a temáticas como la calidad del aire en las ciudades, la eficiencia energética, la innovación energética para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la transición energética, las nuevas tecnologías y la movilidad sostenible, así como la asesoría energética en entornos vulnerables.

María Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgy, ha señalado que “iniciativas como este Certamen permiten acercar a los estudiantes a retos reales de la transición energética, despertar vocaciones y acompañarlos en sus primeros pasos hacia profesiones con impacto, contribuyendo así a una sociedad más sostenible y preparada”.

Acto de reconocimiento y entrega de premios

Los jóvenes de los 12 proyectos semifinalistas compartirán y defenderán sus proyectos escolares STEAM en un acto que se celebrará el 26 de mayo y en el que tendrán la oportunidad de mostrar su talento y su aportación a los grandes retos del futuro.

Esta gala, que estará conducida por el speaker Sergi Grimau, por primera vez en su historia se celebrará fuera de Madrid. La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acogerá la final del Certamen como parte del programa “Sumando Energías por Valencia”, con el que Fundación Naturgy ha contribuido a la recuperación de las zonas afectadas por la DANA de 2024.

Como ha señalado María Eugenia Coronado, “celebrar esta octava edición del Certamen en Valencia es una forma de estar cerca de los territorios y de los jóvenes que forman parte de él, especialmente en un momento en el que la educación, la innovación y el talento son claves para construir futuro”.

Selección de ganadores

Tras la selección de los doce semifinalistas por parte del jurado, los vídeos de sus proyectos estarán disponibles en el canal de YouTube de Naturgy del 7 al 15 de mayo para la fase de votación popular. El proyecto que obtenga más apoyos del público en esta fase pasará directamente a la final.

Los tres proyectos ganadores, -Proyecto más realizable, Proyecto mejor comunicado y Proyecto más innovador-, serán seleccionados por el jurado, que realizará sus propias valoraciones profesionales y técnicas, y que esta edición está formado por Judit Carreras, directora del Instituto para la Transición Justa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Belén Gilarranz, responsable de relaciones institucionales de Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT); Pura Fernández, vicepresidenta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Nuria Rodríguez, directora de Medioambiente y Responsabilidad Social de Naturgy; y Manuel Calvo, director de Energía y Medioambiente de Fundación Naturgy.

A estos reconocimientos se suma la Mención Especial María del Rosario Heras, entregado por la misma doctora en Física e Investigadora emérita del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Por último, en esta octava edición se incorpora la Mención Especial Ciudad de las Artes y las Ciencias, entregado por Ana María Ortells Miralles, directora general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, institución que acoge la iniciativa por ser una institución comprometida con la divulgación científica y el impulso de vocaciones científicas y tecnológicas.

El Certamen Tecnológico Efigy en cifras

Con esta nueva edición, se cumplen ocho años desde que Fundación Naturgy puso en marcha el Certamen Tecnológico Efigy. Durante este tiempo, la iniciativa ha contado con la participación de más de 14.800 alumnos de 3º y 4º de ESO procedentes de 151 centros educativos de 17 Comunidades Autónomas. En total, se han evaluado más de 500 proyectos sobre eficiencia energética, que han despertado el interés de las redes sociales obteniendo más de 170.000 visualizaciones.

El Certamen Tecnológico Efigy forma parte del Programa Efigy Education, con el que Fundación Naturgy ofrece un amplio catálogo formativo en el ámbito del cambio climático y las nuevas tecnologías energéticas, con más de un millón de personas beneficiadas desde 2018. Este programa cuenta con el reconocimiento y colaboración de instituciones de referencia en el ámbito de la educación y la investigación, como el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la FECYT, el ITJ y el CSIC.

Proyectos semifinalistas

Los doce proyectos semifinalistas proceden de centros educativos de distintas comunidades autónomas y abordan, desde enfoques muy diversos, algunos de los principales retos de la transición energética, la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental:

Colegio Salesiano Santo Ángel (Avilés, Asturias), con el proyecto Speaking Nature, centrado en la monitorización de la calidad del aire urbano mediante sensores de bajo coste y visualización accesible de datos ambientales.

IES Cardenal Pardo Tavera (Toro, Zamora), con Bioβ‑OH, una iniciativa que investiga la producción de bioetanol a partir de melaza de remolacha y la captura del CO₂ generado mediante microalgas.

Colegio San Agustín (Calahorra, La Rioja), con Palas verdes, un proyecto sobre la fabricación de palas sostenibles para mini‑aerogeneradores urbanos a partir de residuos reciclados.

IES Profesor Martín Miranda (San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife), con AgroFlare, un sistema autónomo para la detección temprana de incendios forestales basado en sensores ambientales y energías renovables.

Colegio San Agustín (Calahorra, La Rioja), con Ebro verde agrofotovoltaico, que integra agricultura, generación fotovoltaica y valorización de residuos agrícolas en un modelo circular.

Vedruna Vilafranca (Vilafranca del Penedès, Barcelona), con No hay planeta B, pero sí un plan A: cuidarlo, centrado en farolas solares inteligentes como infraestructura urbana sostenible.

Vedruna Vilafranca (Vilafranca del Penedès, Barcelona), con Magnetismo: el futuro de la movilidad, una propuesta de tranvía de levitación magnética para reducir emisiones y mejorar la movilidad comarcal.

Institut Roquetes (Roquetes, Tarragona), con EnergyFence, un sistema eólico modular fabricado con impresión 3D a partir de plástico PET reciclado en el propio centro.

Colegio San José del Parque (Madrid), con Purificadores de carretera, una solución para capturar contaminantes del tráfico mediante filtros electrostáticos y microturbinas eólicas.

IES Profesor Martín Miranda (San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife), con Eco Wave, un sistema autónomo para la monitorización de la calidad del agua y la detección de microplásticos en zonas costeras.

IES Plaza de la Cruz (Pamplona, Navarra), con Pisadas que encienden, un sistema de baldosas piezoeléctricas capaz de generar energía a partir del tránsito peatonal en el centro educativo.

IES Jérica‑Viver (Jérica, Castellón), con Adiós a la cal con un imán, un estudio experimental sobre la reducción de incrustaciones calcáreas mediante campos magnéticos, orientado al ahorro energético y al uso eficiente del agua.

Fundación Naturgy

Fundación Naturgy tiene, entre sus líneas de actuación, transferir conocimientos especializados sobre las nuevas tecnologías energéticas y las claves de la transición hacia un sistema de energía más sostenible, así como divulgar valores de preservación del medio ambiente y el consumo responsable de energía. Creada el año 1992 por la compañía energética, también desarrolla programas de acción social, incidiendo especialmente en actuaciones destinadas a paliar la vulnerabilidad energética, así como el mencionado programa educativo referente en materia de energía, y formación profesionalizadora para la mejora de la empleabilidad en el sector y contribuir a la promoción del empleo verde.