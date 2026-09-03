Comunitat Valenciana en la Onda en directo desde Montanejos

Onda Cero acercará este viernes 11 de septiembre a sus oyentes uno de los destinos de interior más destacados de la Comunitat Valenciana con la emisión de un programa especial de Comunitat Valenciana en la Onda desde Montanejos.

A partir de las 14:30 horas, el equipo del programa se trasladará hasta Villa Purificación, desde donde realizará una emisión en directo dedicada a descubrir los atractivos turísticos de Montanejos y a poner en valor todo lo que ofrece este municipio del interior de Castellón.

Durante el programa, los oyentes podrán conocer de cerca las diferentes propuestas que convierten a Montanejos en un destino turístico de referencia: su entorno natural, las posibilidades de turismo activo, su gastronomía y las opciones de bienestar vinculadas a sus conocidas aguas termales.

La emisión permitirá además acercar a los oyentes los paisajes y recursos turísticos de Montanejos a través de sus protagonistas, con entrevistas y contenidos que mostrarán la riqueza y diversidad de este destino situado en el entorno del río Mijares.

Con esta programación especial, Comunitat Valenciana en la Onda apuesta por llevar la radio hasta diferentes puntos de la Comunitat Valenciana para contar en directo sus fiestas, tradiciones, patrimonio, gastronomía y propuestas turísticas, dando visibilidad a los municipios y a todo aquello que los hace únicos.

El programa especial Comunitat Valenciana en la Onda se emitirá este viernes 11 de septiembre, a partir de las 14:30 horas, en directo desde Villa Purificación, en Montanejos.

Colabora: Turisme Comunitat Valenciana.