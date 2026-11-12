CEEI Valencia ofrece dos formaciones gratuitas para ayudar a empresas locales de l’Horta y la Ribera a buscar nuevas oportunidades de negocio

El Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) y el Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) Valencia celebrarán el próximo miércoles 18 de noviembre en Alaquàs y el jueves 19 de noviembre en Almussafes dos jornadas gratuitas dirigidas a empresas locales que quieran dar un nuevo rumbo a sus negocios.

En estos encuentros, empresarios y expertos explicarán casos reales, metodologías prácticas y estrategias para que empresas puedan aprender a identificar oportunidades y convertirlas en nuevas líneas de negocios. Ambas formaciones son gratuitas: los interesados pueden inscribirse en la página web de CEEI Valencia.

Una oportunidad para aprender de la mano de expertos

La primera charla, a cargo de la especialista en creatividad estratégica Juliana Sánchez, ayudará a empresarios a implantar una metodología que les permita su entrada en nuevos mercados.

La jornada también contará con una charla del CEO de la startup Cordalock, Marano Lasa, que explicará su experiencia personal en la reconversión de su empresa. Por último, Pepe Sepúlveda, consultor en Singular Solving, hablará sobre el uso de la tecnología como catalizador y presentará un marco de referencia para ayudar a empresarios a definir una estrategia tecnológica sólida y coherente.

Inscripción gratuita en la web del CEEI

La formación para las empresas de l’Horta Sud se celebrará en la sede de la Asociación de Empresarios de l’Horta Sud, ubicada en la calle Traginers número 2 de Alaquàs, el miércoles 18 de noviembre de 10.50 h a 14.00 h. Cualquier empresa de l’Horta Sud puede inscribirse gratuitamente a esta jornada desde la página web del CEEI Valencia

El jueves 19 de noviembre es el turno de la Ribera Baixa. La formación se celebrará en el espacio Ramada by Wyndham Valencia, ubicado en la avenida de la Foia de Almussafes, también de de 10.50 h a 14.00 h. Las empresas locales y comarcales pueden participar gratuitamente inscribiéndose en la página web de la jornada

Enmarcadas en el programa de recuperación Plan Endavant de la Generalitat Valenciana, las jornadas forman parte del programa Activa Plus, una iniciativa que busca potenciar emprendimientos consolidados en sectores estratégicos generando sinergias que aceleren la maduración de los proyectos.

Activa es una iniciativa de CEEI Valencia, financiada por la Generalitat Valenciana y enmarcada en su Plan Endavant, que busca potenciar empresas consolidadas en sectores estratégicos.