Los entrenadores de los equipos valencianos profesionales, presentes acto de apertura del curso de entrenadores de la FFCV

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana volvió a invitar a todos los entrenadores de Primera y Segunda División de la Comunitat Valenciana al Acto de Apertura del Curso de Entrenadores/as en su séptima edición, a través del Comité Tècnic d’Entrenadors.

Marcelino García (Villarreal CF), Julián Calero (Levante UD), Eder Sarabia (Elche CF) y Pablo Hernández (CD Castellón) debatieron sobre su profesión y sobre el estado del fútbol en España y en la Comunitat Valenciana en el ágora de la sede central de la FFCV.

El presidente de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salva Gomar, acompañado por el presidente del Comité d’Entrenadors, Rubén Mora, y por el director de la Escuela de Entrenadores de la RFEF, David Gutierrez, ejercieron de anfitriones en un evento que ya es tradición cada inicio de temporada.

El acto lo abrió el nuevo presidente del CTE, Rubén Mora, quien, a través de un emotivo discurso, se acordó de sus inicios, los que fueron y son sus referentes en el mundo del fútbol y agradeció mucho la oportunidad dada para poder ser el representante del CTE de la FFCV: «Gracias al Área del Entrenador, al Comité de Entrenadores, a la Junta Directiva de la Federació Valenciana de Futbol, los cuales aprobasteis en aquella junta que Rubén Mora era el candidato y era la persona que debía ser quien dirigiese la Escuela de Entrenadores y fuese el presidente del Comité, y cómo no, a los míos, a ese staff de la Federació Valenciana, de esas selecciones. Es un orgullo que estéis aquí acompañándonos».

Calero sentenció que el aprendizaje llega a través de las victorias y no tanto de las derrotas: «En la vida nos han enseñado a intentar ganar, hay diferentes caminos. La derrota es un sufrimiento tremendo, la masticas, la vuelves a masticar… y hasta que la tragas y la sueltas pasan unos días. La victoria es maravillosa, es la que realmente nos enseña».