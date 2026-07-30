Diame, Llopis, Cáceres y Lescay, listos para el Europeo de Birmingham

Tres saltadores de longitud, Fátima Diame, Eusebio Cáceres y Lester Lescay, y un vallista, Quique Llopis, son los cuatro atletas seleccionados por Pepe Peiró para luchar por las medallas en el Europeo de Birmingham (Inglaterra) del 10 al 16 de agosto. Andrea Sales, la joven lanzadora de martillo de Montalba (Castellón), debería ser la quinta cuando se cierre el ‘Road to Birmingham’ la clasificación por puntos.

Cáceres va a vivir su séptimo Europeo. El primero fue en 2010, en Barcelona, donde batió el récord de Europa sub20 con un salto de 8,27. El atleta entrenado por Iván Pedroso llega décimo en el ranking europeo del año (8,19).

Lescay, bronce en el Europeo ‘indoor’ de 2025, intentará batir su marca personal de 8,37. El atleta entrenado por Luis Felipe Mélix ha saltado 8,22 este año y es noveno en el ranking.

Quique Llopis defiende su medalla de plata en el último Europeo de Roma, cuando terminó segundo. Esta temporada llega decimocuarto en el ranking (con 13.31) de los 110 metros vallas por culpa de unas molestias. El vallista de Bellreguard, entrenado por Toni Puig, asegura que va a llegar con opciones de luchar por todo en un año en el que ya ha logrado ser subcampeón del mundo en pista cubierta.

Diame, entrenada por Pedroso, sigue buscando una medalla al aire libres de las logradas bajo techo: dos bronces en Mundiales ‘indoor’. La valenciana fue octava en 2024 y en este tercer Europeo quiere luchar por subir al podio. Diame es la octava del ranking europeo del año con una marca de 6,85. Los entrenamientos que ha hecho esta temporada indican que puede saltar mucho más.

Sales estará casi con total probabilidad. La lanzadora de martillo, de solo 19 años, acudirá a su primer gran campeonato después de haber roto este año la barrera de los 70 metros. El pasado fin de semana derrotó a la plusmarquista nacional, Laura Redondo, en el Campeonato de España y llega a Birmingham en el puesto 26 del ranking (70,58).