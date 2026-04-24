Danjuma se reencuentra con el Girona en plena sequía goleadora

El atacante neerlandés Arnaut Danjuma se volverá a encontrar este sábado con el Girona, equipo en el que militó cedido la pasada temporada en calidad de cedido y en el que cuajó una temporada irregular, una situación similar a la que atraviesa en el Valencia, donde encadena más de seis meses sin marcar un gol.

Danjuma, que fue fichado por la entidad de Mestalla este verano procedente del Villarreal con un contrato hasta 2028, ha jugado 1.610 minutos en 29 partidos de Liga en los que ha anotado tres goles y ha repartido dos asistencias.

El último tanto que marcó el natural de Lagos (Nigeria) fue el 30 de septiembre en la derrota contra el Oviedo en Mestalla (1-2), un encuentro en el que además erró un penalti.

De este modo, Danjuma ya ha superado el medio año sin ver portería, mientras que la última asistencia que repartió fue el 24 de enero en la victoria ante el Espanyol (3-2), hace tres meses.

El atacante, que arrancó la temporada como titular indiscutible, ha ido perdiendo protagonismo alternando titularidades con apariciones desde el banquillo y en los últimos ocho partidos tan solo ha jugado 181 minutos, saliendo de inicio en solo uno de ellos.

La situación del futbolista de Países Bajos ha cambiado desde el partido de la primera vuelta en la que visitó Montilivi el 4 de octubre en un enfrentamiento que terminó con derrota valencianista por 2-1 y en el que el neerlandés dio la asistencia del gol.

Por aquel entonces, Danjuma había marcado tres goles en siete partidos de Liga, una cifra con la que ya había superado sus registros en la competición regular con el equipo catalán.

Durante su cesión en el Girona en la temporada 2024-25, Danjuma marcó dos goles en Liga y uno en Liga de Campeones, donde repartió dos asistencias.