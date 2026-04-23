El Ciutat de Valencia, el juador nº12 que necesita el Levante UD para tumbar al Sevilla

Levante y Sevilla se enfrentan hoy en el Ciutat de Valencia, en la jornada 33 de LaLiga EA Sports, en un duelo directo por evitar los puestos de descenso.

Cinco puntos separan en la tabla clasificatoria a Levante y Sevilla. Los granotas, que llegan al partido en una dinámica positiva después de haber perdido uno de los últimos seis partidos --tres victorias y dos empates-- podrían colocarse a un sólo punto de la permanencia si consiguen la victoria. Además, el triunfo local hundiría al Sevilla, que respira después del triunfo ante el Atlético de Madrid la pasada jornada.

Pero pese a esos tres puntos y a que no tienen opción matemática de acabar la jornada en puestos de descenso, una derrota los metería de lleno en la pelea.

Por ello, el conjunto dirigido por Luis García se aferra a los buenos resultados cosechados en las últimas temporadas en el Ciutat --tres victorias y un empate-- para poner fin a una racha lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán muy preocupante, donde encadena dos derrotas seguidas y ha sumado uno de los últimos nueve puntos en juego.

En lo deportivo, los locales se agarran al momento de forma de su delantero, Carlos Espí, que ha marcado siete goles en los últimos seis partidos, y a una enfermería casi vacía, mientras que los hispalenses a la vuelta de dos jugadores importantes como José Ángel Carmona y Tanguy Nianzou, que se perdieron el partido por sanción. El que no estará es el lesionado César Azpilicueta.

Luís Castro, convencido

El entrenador ha calificado el encuentro “un partido más”, pero sin restarle importancia. “El del Sevilla FC fue el primer partido que jugamos estando nosotros aquí. Estábamos a diez puntos de ellos y ahora te puedes quedar a un partido. Más que nunca tenemos que creer que es posible. Son tres puntos que tenemos que ganarlos”, ha señalado.

Respecto al rival, el técnico ha reconocido que, con el cambio de entrenador, “no tenemos tanta información como nos gustaría tener, pero, por lo poco que hemos visto, es un equipo que no toma muchos riesgos atrás. Juega un juego con menos riesgo y más verticalidad”.

Luís Castro prevé un encuentro exigente porque el Sevilla FC “está muy concentrado en los objetivos, está peleando fuerte. Sabemos que va a ser un partido de mucha intensidad por parte de los dos equipos y vamos a intentar ser mejores que ellos”.