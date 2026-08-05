El central Elgezabal abandona el Levante y pone rumbo al Eibar

El defensa central vasco Unai Elgezabal y el Levante han sellado este martes un acuerdo para concluir su contrato, que en principio duraba hasta el mes de junio de 2027.

El jugador vasco cierra su etapa como levantinista después de haber disputado 54 encuentros oficiales y haber anotado dos goles en las dos últimas campañas.

Unai fue clave la temporada 24-25 en el ascenso a Primera División. Sin embargo, el curso pasado perdió protagonismo y una lesión de rodilla en diciembre de 2025 le provocó que apenas pudiera jugar en el resto de la temporada.