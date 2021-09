Pendientes otra vez de Gayá y Cheryshev

No todo iban a ser buenas noticias. El Valencia cortó la racha negativa de no conseguir dos victorias consecutivas que le acompañaba desde febrero de 2020. Y con su brillante remontada se encaramó al liderato en compañía del Real Madrid que será el próximo visitante en Mestalla. Lo malo, las lesiones de Gayá y Cheryshev. Ambos han realizado hoy trabajo de gimnasio junto a los compañeros que ayer fueron titulares en El Sadar.

Pendientes otra vez de Gayá

En el caso del de Pedreguer el técnico José Bordalás afirmaba que "se encontraba bien. Pero en el vestuario se ha enfriado y el gemelo se le ha contraído. No le era posible continuar y lo hemos tenido que cambiar". Suena más a una medida de precaución ante una sobrecarga que no le impediría estar el domingo en el choque ante el Real Madrid.

Cherysev lesión en la rodilla

Sobre el estado físico del ruso, el entrenador añadía que "Cheryshev notaba la rodilla inestable y no estaba cómodo. No podía continuar. Esperemos que no sea una lesión grave". El futbolista va a ser sometido a una prueba aunque parece que es menos grave de lo que en un principio parecía.