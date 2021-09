José Bordalás: "Esto es trabajo, yo no creo en la fortuna"

El Valencia sigue rompiendo rachas negativas de la mano de Bordalás. Ayer con una gran remontada ante Osasuna consiguió encadenar dos victorias consecutivas. Algo que no sucedía desde febrero de 2020. Con esa brillante victoria, el Valencia CF comparte liderato con el Real Madrid, próximo rival en Mestalla. El valencianismo se encuentra feliz con su técnico José Bordalás.

La tecla

Con un equipo parecido al de la pasada temporada aunque con la llegada de seis fichajes, el técnico admitía que no cree haber tocado ninguna tecla "no hay ninguna tecla, esto es trabajo, yo no creo en la fortuna. El trabajo es lo que me ha hecho crecer y lo que me hace crecer cada día para aportar a mis jugadores a que sean cada día mejores".

Gonzalo Guedes

Uno de las claves es el momento de forma en que se encuentra Gonzalo Guedes. Con Bordalás parece otro futbolista aunque el técnico aún cree que puede dar más: "Gonzalo es un jugador fantástico, muy comprometido, cada día le digo que tiene la capacidad para ser un jugador diferencial y lo está demostrando, pero él sabe que puede darnos muchísimo más. Su compromiso es muy alto, no solamente con balón, que es un jugador fantástico, también sin él que ha trabajo mucho por el equipo. Todos han tenido un gran compromiso".