Este miércoles en la sede de la Agrupación de Peñas Valencianistas se presentará la marcha cívica contra la gestión de Peter Lim en el Valencia CF que tendrá lugar el próximo sábado 11 de diciembre a las 12:00 horas.

A esta presentación asistirán representantes de distintos colectivos como Viachers, Últimes Vesprades a Mestalla, VCF Sud, De Torino a Mestalla, Libertad VCF, Agrupació de Penyes Valencianistes, Espíritu del 86, It Must Be Love 86 y Ciberche