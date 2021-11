Hoy con Léleman venía pensando en... que argumentos darle a Soler y Gayá para que renueven

Hoy con Léleman venía pensando en… qué argumentos se les puede dar a Gayá y Soler para que renueven sus contratos con el Valencia vistas las cuentas que presentó ayer el club.

Espero que ambos estuvieran ayer en una burbuja, sin leer ni escuchar nada y que no se hayan enterado del estado económico del Valencia. Porque de hacerlo os aseguro que será muy difícil convencerles de que continúen en un proyecto, el de Meriton, que va cuesta abajo y sin frenos. Si ya antes tenían poca credibilidad, vista la situación financiera aún la tienen menos. Hoy hasta me da rubor, vistas las cuentas del Valencia, hablar de sus renovaciones.

Pero vuelvo a rebanarme el seso en busca de argumentos para convencerles de seguir. Me cuesta, creedme. Por dinero no va a ser seguro. Cualquier club de los importantes que les quiera puede pagarles infinitamente más que el Valencia. En esa faceta ya era difícil competir y ahora aún más vista la situación en la que esta el club.

Entonces pienso en la palabra proyecto. Convencerles en que van a ser la pieza clave de un proyecto de futuro. ¿Pero… qué proyecto? ¿El que presupuesta ventas por valor de 37 millones de euros y aún así da pérdidas de 36 millones? ¿El del Valencia que necesita hacer dos ampliaciones de capital para no entrar en quiebra? ¿El del Valencia que va pidiendo créditos a unos y otros para poder pagar las nóminas? ¿El de los directivos que viven a cuerpo de rey, cobran un pastizal mientras llevan al Valencia a la ruina? No, no creo tampoco que valga como argumento. Y habrá quien piense que por decir estas verdades se es menos valencianista o quieres que se marchen. Todo lo contrario.

Pero a mi solo me queda apelar a su valencianismo, a que confíen en que un día Meriton se irá y vendrán tiempos mejores. Y ellos serán los capitanes, los héroes que no abandonaron su amado barco en la tormenta…