Bordalás: "Me voy contento por el resultado no por el juego"

El Valencia ya está en octavos de final de la Copa del Rey. Los valencianistas eliminaban al FC Cartagena con demasiado sufrimiento. Pese a que Soler adelantaba a los de Bordalás con un lanzamiento magistral de falta directa, los cartageneros empataban el encuentro gracias a un penalti cometido por Jesús Vázquez. El gol de Cheryshev en el descuento daba el triunfo a los valencianistas cuando parecía que el partido estaba abocado a la prórroga.

Con el pase a la siguiente ronda, el técnico José Bordalás se mostraba crítico con su equipo al afirmar que "me voy contento solo por el resultado, no por el juego. Hay cosas que no me han gustado pero como he dicho lo importante era pasar la eliminatoria y lo hemos conseguido". Y volvía a insistir en que "hoy día cuesta mucho ganar, no sólo al Valencia sino a cualquiera, lo vimos ayer el Espanyol que pasó en la tanda de penal y hoy nosotros también contra un rival que incluso está en un momento mejor... en segunda división, son profesionales también y sabemos las dificultades que conlleva las eliminatorias a un partido". Y añadía que "es una competición en la que las primeras rondas son difíciles. Hemos pasado a octavos que era el objetivo".

Lesión de Carlos Soler

La mala noticia fue la lesión de Carlos Soler. El centrocampista notaba un pinchazo muscular pero no pudo ser sustituido al haber agotado los cambios. A falta de más pruebas el técnico manifestaba que "estamos pendientes de hacer las pruebas oportunas y ver si tiene algún tipo de lesión. Esperemos que no tenga ninguna lesión y sea solo un problema de elongación, un problema pequeño".

Problemas con las lesiones

Reconoce Bordalás que el regreso de futbolistas tras pasar el COVID ayuda a que aparezcan más lesiones "estamos teniendo muchos problemas pero tenemos jugadores con muchos minutos, jugadores que han pasado el Covid, ya pasó que cuando vuelven tienen lesiones... hay que tener en cuenta que llegan de estar confinados, sin entrenar, con pocos días de entrenamiento y a veces ocurre... Diakhaby también ha sido una elongación, son lesiones que son gestos inevitables. Confiamos en la recuperación de todos ellos. Lo más importante era pasar, lo hemos conseguido no sin sufrimiento y estamos en octavos".