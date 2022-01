Bordalás: "A los Reyes pido que traiga algún futbolista que pueda ayudar"

El técnico del Valencia, José Bordalás ha ofrecido la rueda de prensa previa al partido de Copa ante el FC Cartagena. Con el mercado invernal ya ha abierto, el técnico ha pedido a los Reyes Magos que " a ver si nos puede traer algún futbolista que nos pueda ayudar" pero eso si, ha advertido sobre las posibles incorporaciones que "hemos trasladado las necesidades que tiene el equipo para esta media temporada porque es muy exigida y difícil y hemos tenido problemas. El club lo entiende y tengo plena confianza en que lleguen jugadores que puedan ayudar. Lo que no quiero es futbolistas que no den ese salto de calidad, traer futbolistas para rellenar no es un buen negocio. Aún no he hablado con Lim ni hemos podido viajar a Singapur pero cada día hablo con Anil y con Corona". Y volvía a insistir al ser preguntado sobre el fair play financiero que "confio en que tengamos fair play El Barça ha fichado con una gran deuda a Ferran y van a fichar a Morata y el presidente hasta habla de Haaland... si queremos ser un club grande también tenemos que fichar".

Y volvía a insistir en que "las incorporaciones tienen que ser así (tener oficio) para que nos ayuden a dar ese salto de calidad".

Wakaso uno de los objetivos

Uno de los nombres que están en la lista es el de Wakaso. Bordalás le conoce de su estancia en el Elche. Preguntado sobre él afirmaba que "no puedo comentarte de fichajes puesto que se acaba de abrir el mercado. Es verdad que tenemos jugadores en el punto de mira. Ha salido que he tenido conversaciones con el. Le tengo mucho cariño y hablo con él aunque no muy a menudo. Le pregunto cómo le van las cosas. Es uno más, está en la liga China y siempre he mantenido el contacto con él. Es un buen jugador que a cualquier equipo puede ayudar aunque eso no quiere decir que vaya a venir porque además tiene contrato en China. Hay otros muchos futbolistas que si se da la oportunidad y consideramos que pueden venir serán bienvenidos".

Posiciones a reforzar

Lo que tiene claro Bordalás son las posiciones a reforzar. Un central y un mediocentro son las prioridades porque "ya intentamos reforzarlo en verano y no se pudo. Hemos visto que ahí tenemos una necesidad importante".

Sobre el partido de Copa

Reconoce Bordalás que el partido ante el FC Catagena "va a ser un partido difícil, como local ha sacado buenos números. Va a ser complicado como estamos viendo en estas primeras eliminatorias. Lo afrontamos sin ningún tipo de confianza. Es un equipo con jugadores con experiencia, algunos han tenido algún paso en primera división. Solo tenemos una oportunidad de pasar a octavos que es mañana".

A vueltas con el "oficio"

El técnico del Valencia dijo recientemente tras la derrota ante el Espanyol que al equipo "le había faltado oficio". Hoy ha querido explicar lo que entiende por oficio al reconocer que "es muy importante saber manejar el juego, el partido y los tiempos. Cuando hablo de oficio no me refiero a jugadores de más edad. Hay jugadores con 20 años que lo tienen. Lo hemos visto en el Barcelona con un jugador que ha irrumpido con 17 años. Eso se lleva en el gen competitivo".