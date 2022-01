Bordalás: "Soy el entrenador y tengo que limitarme a entrenar"

Era una comparecencia muy esperada tras las dos reuniones que Bordalás ha mantenido con Murthy esta pasada semana. La falta de consenso y la ausencia de fichajes en el ecuador del plazo del mercado de fichajes han sido los temas principales que se han abordado en la rueda de prensa previa al choque de Copa del Rey ante el Atlético Baleares.

El técnico insistía una y otra vez en que confía que antes de que se cierre el mercado llegarán esos refuerzos: "ahora mismo estamos con el plazo abierto de fichajes, quedan quince días y confiamos en que van a llegar". Y añadía que "siempre soy optimista y nunca miro atrás. Ahora insisto en que quedan 15 días de mercado y todavía hay posibilidades porque lo necesitamos. Lo sabe el presidente, la dirección deportiva y confiamos en que puedan llegar".

Además Bordalás reconoce que le gustaría tener ya esos fichajes, si es que llegan al final, trabajando en la Ciudad Deportiva de Paterna, "quizá otros clubes han fichado antes. Es verdad que me hubiera gustado disponer de esos futbolistas lo antes posible, cuando se abrió el mercado pero no ha podido ser. La Liga es super competitiva y nadie se quiere quedar atrás y todo el mundo hace un esfuerzo por reforzarse".

Posturas encontradas con el club

El técnico insistía, en las dos reuniones que ha mantenido con Anil Murthy, que su preferencia para reforzar la zaga es el central de Osasuna Aridane. Sobre esa falta de consenso afirmaba que "no es una cuestión de entendimiento. Hay buen entendimiento. Yo traslado una necesidades y a partir de ahí es el club el que toma las decisiones. El club sabe las necesidades y posibilidades. Al final yo soy el entrenador y tengo que limitarme a trabajar y entrenar y nada más. Me consta que se está trabajando para ver si finalmente podemos incorporar algún futbolista que nos ayude porque ha salido algún futbolista y necesitamos equilibrar la plantilla".

Tampoco ha querido desvelar si esa falta de consenso existe, "¿consenso? Las reuniones no se pueden hacer públicas. He visto que si yo estaba enrocado en Aridane y para nada. Era una posibilidad más y el club decide y valora si es interesante no solo por lo económico sino por otros factores. Nunca he dicho este jugador si o si. Puedo conocer futbolistas como ha ocurrido en el mercado de verano. Nunca he solicitado jugadores Top. Aquí ha venido Foulquier porque lo he tenido, venía del Granada y siempre ha tenido una respuesta regular, Hugo Duro que era un descarte del Getafe, Alderete que le conocía de la Europa League... en fin.. en ese sentido el club sabe que no soy una persona muy exigente pero dadas las necesidades y el comportamiento que está teniendo la Liga para muchos equipos que se están reforzando yo traslado la necesidad de incorporar futbolistas que nos puedan ayudar y equilibrar la plantilla y no tener problemas en esta segunda vuelta". Y añadía que "he trasladado lo que como técnico considero que son necesidades para equilibrar y reforzar la plantilla, A partir de ahí el presidente toma las decisiones valorando no solo el tema económico sino otras cosas que a mi se me escapan. Tenemos reuniones en las que lo que se habla queda ahí. Yo no puedo hacer público ninguna reunión. Puede haber discrepancia de opiniones. Yo busco lo mejor para el Valencia. Si demando algo es buscando el bien del equipo. No hay nada más que comentar".

Reunión con Peter Lim

Sorprende que a estas alturas el entrenador no se haya reunido con Peter Lim aunque fuera a través de una videollamada. La reunión que estaba prevista en Singapur fue anulada por el COVID pero a día de hoy y pese a estar programada aún no se ha producido ese contacto entre el entrenador y el dueño. "Teníamos la reunión programada pero por el COVID se anuló. No hay que darle mayor importancia porque estamos en contacto con el presidente y la dirección deportiva. No tiene porqué ser nada raro".

Tampoco descartaba que se pueda producir en cualquier momento "no descarto una reunión con Lim porque en cualquier momento se puede producir. Es el dueño y siempre estoy abierto al diálogo con él. No renuncio a hablar con Lim pero no depende de mi. Yo no convoco las reuniones, si quiere hablar conmigo lo haremos sin ningún tipo de problema. Vamos a esperar al 1 de febrero para ver que ocurre pero como soy optimista sigo confiando en que puedan llegar esos futbolistas que nos puedan ayudar".

Daniel Wass le pide salir al Atleti

José Bordalás ha reconocido también que Daniel Wass le ha pedido salir al Atleti pese a la negativa del club en venderle "Wass no me ha dicho que o se va o no juega más. Yo he hablado con él y me trasladó que tenía una oferta del Atleti y que su idea era marcharse. Yo no decido en esas situaciones. Soy el entrenador y yo decido en mi parcela que es la de entrenador. Los hechos demuestran la confianza que tengo en ese futbolista, lo ha jugado prácticamente todo, es un jugador comprometido. A partir de ahí es el club quien tiene que decidir. Yo no le puedo decir si se puede ir porque yo no decido quien se queda y quien se marcha. Él sabe que es un jugador importante y que tengo plena confianza en él pero no puedo decirle a un jugador si se queda o se marcha".

Partido de Copa ante el Atlético Baleares

Y sobre el rival de Copa el Atlético Baleares señalaba que "el partido de mañana es muy importante. Nos vamos a enfrentar a un equipo de 1ª RFEF pero profesional. Ya ha eliminado a dos equipos de primera división. Tenemos un partido complicado con algunas bajas pero vamos con toda la ilusión para intentar superar esta eliminatoria que nos metería en cuartos".

