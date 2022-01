Los agentes de Wass tratan de forzar su salida

Daniel Wass se quiere marchar del Valencia. El futbolista sabe que el tren del Atleti solo pasa una vez en la vida y este es el momento. Los colchoneros le ofrecen un contrato hasta 2023 y su intención sigue siendo la de marcharse. Daniel Wass ya comunicó que no renovaría su contrato que finaliza esta temporada pero el Valencia sigue firme en la postura de no venderle. Pese a la oferta del Atleti y tras la reunión ayer entre Murthy-Bordalás-Corona se decidió que el futbolista no saldría ante la dificultad de encontrarle un sustituto de garantías.

En este contexto esta mañana los agentes del futbolista danés Santi Serra y Luís Alonso, director de Stellar Group en España han mantenido una reunión con el Valencia para intentar forzar la salida del futbolista. Al finalizar la reunión manifestaban que "no nos han emplazado a nada. Vamos a buscar soluciones para el chico. Vamos a esperar un poquito". A la pregunta de si Daniel Wass quiere marcharse del club valencianista no contestaron.