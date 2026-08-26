Todo lo que hay detrás de un buen tomate

El tomate está tan presente en la dieta mediterránea que cuesta imaginar una cocina sin él. Aunque forma parte de los platos más típicos desde hace siglos, detrás de este alimento cotidiano hay una larga historia que se remonta a Mesoamérica, no obstante, sus ancestros silvestres se sitúan en la zona de los bajos Andes.

Un producto imprescindible

No es necesario irse tan lejos, más tarde llegó a Europa, donde se convirtió en un producto imprescindible. Javi Horts, propietario de Verduras Gorrito, comparte este miércoles en Más de Uno Valencia la situación actual de la Huerta Valenciana y los retos a los que se enfrenta en su día a día como es el insecto: la Tuta absoluta.