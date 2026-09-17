Olympia abre temporada con 111 años de historia y una cartelera repleta de grandes nombres

El Teatro Olympia cumple 111 años y lo celebra mirando tanto a su historia como al futuro. La nueva temporada de Olympia Metropolitana toma como eje las «primeras veces» para reivindicar las experiencias que, durante más de un siglo, han unido a artistas, espectadores y profesionales de las artes escénicas.

La programación se desplegará durante los próximos meses por el Teatro Olympia, Teatre Talia, Auditori de Torrent y Palau Altea, junto a la actividad cinematográfica de Cinestudio d'Or y la formación de la Escuela Olympia. En el último curso, el conjunto de espacios gestionados por la compañía reunió cerca de 400.000 espectadores.

En el Olympia, la temporada ha arrancado con Bota Antonia, de Los Morancos, y continuará con nombres como José María Pou, Paz Padilla, Rafael Álvarez El Brujo, Julián López y Pepón Nieto. La oferta musical incluye títulos como The Book of Mormon, Sonrisas y lágrimas y Ballant, ballant, además de conciertos de Fórmula V, Catherine Russell o El Consorcio. El humor también tendrá un peso importante con artistas como Edu Soto, Comandante Lara, Martita de Graná o Miguel Lago.

El Teatre Talia apuesta por la comedia, el teatro y el flamenco, con propuestas como Miénteme, Besos, Carmen, nada de nadie o el regreso de La Ternura. También llegará Carmen Morales con un espectáculo dedicado a la trayectoria de su madre, Rocío Dúrcal, mientras que la cartelera humorística y el ciclo Panorama Flamenco completarán la programación.

La temporada se extiende igualmente al Auditori de Torrent, que recibirá a artistas como Paloma San Basilio y Lola Herrera, y al Palau Altea, donde podrán verse, entre otros, los nuevos trabajos de La Cubana, José María Pou, Imanol Arias y María Barranco, además de El club de los poetas muertos.

Con este aniversario, Olympia Metropolitana pone en valor un recorrido de 111 años, pero también una programación pensada para seguir generando nuevas experiencias frente al escenario.