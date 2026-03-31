En Calma

Mería, la web que conecta a los enfermeros con un futuro laboral más estable

El proyecto de Yamila Torres, enfermera de 31 años, ha conseguido hacerse un hueco en Lanzadera y ha ayudado ya a más de 200 profesionales

ondacero.es

Valencia |

Este martes el espacio "En Calma" de Más de Uno Valencia aborda un proyecto destinado a cuidar a los que cuidan. "Mería" es el nombre del proyecto de la enfermera y emprendedora afincada en Valencia Yamila Torres, que busca mejorar la calidad de vida de los enfermeros y enfermeras.

LinkedIn para enfermeros

Se trata de una especie de LinkedIn para enfermeros que busca conectar a estos profesionales con centros sanitarias o sociosanitarios, sean públicos o privados, con más transparencia y flexibilidad y que pretende luchar contra una de las principales barreras y retos a los que se enfrenta el sector: la alta temporalidad y precariedad en las contrataciones.

Lanzadera

Mería es uno de los 120 proyectos seleccionados en la ultima convocatoria de la aceleradora de empresas de Juan Roig, Lanzadera, entre más de 1000 iniciativas presentadas desde toda España.

Yamila Torres, creadora de Mería
Yamila Torres, creadora de Mería | Onda Cero Valencia
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