Joan, agricultor de 19 años: "Hoy en día el campo no da para nada"

250 tractores y un millar de personas, según la Unió Llauradora i Ramadera, han vuelto a tomar las calles de Valencia en una nueva "tractorada" contra los acuerdos comerciales de la Unión Europea firmados sin reciprocidad, como el tratado con Mercosur.

Ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar han confluido a las 10 horas dos columnas de tractores llegados desde la zona norte de la provincia (Meliana, Almàssera y Tavernes Blanques) y sur (Cullera, Sueca, Sollana, El Romaní, Silla y Sedaví) para partir por un recorrido hasta la Delegación del Gobierno, en la plaza del Temple de València.

"El campo da vergüenza"

Entre esos testimonios está el de Joan Pons, agricultor de Pego (Alicante) de tan solo 19 años. El joven explica que participa en la manifestación porque "hoy en día la naranja valenciana no vale nada, no pueden regar cuando se debe y el campo da vergüenza. "Los campos que llevamos son de la familia de toda la vida. Antes se podía vivir medianamente bien y ahora no da para nada", reclama.