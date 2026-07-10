Sumando Energías por Valencia

Fundación Naturgy reconoce en Valencia los proyectos que impulsan una transición energética con impacto social

Ester Sevilla, directora de Proyectos Sociales e Internacional de Fundación Naturgy, repasa los objetivos de la VII edición de los premios, celebrada por primera vez fuera de Madrid, y destaca el papel de las iniciativas que mejoran la vida de las personas más vulnerables

ondacero.es

Valencia |

La VII edición del Premio Fundación Naturgy a la Mejor Iniciativa Social en el Ámbito Energético se ha celebrado esta semana en Valencia, una cita que por primera vez ha salido de Madrid y que ha reunido a entidades comprometidas con una transición energética más justa e inclusiva. Durante el acto también se puso en valor el programa 'Sumando Energías por Valencia', desarrollado para apoyar la recuperación de los municipios afectados por la dana y que ya ha beneficiado a más de 40.000 personas.

Este viernes Ester Sevilla, directora de Proyectos Sociales e Internacional de Fundación Naturgy, hace balance de las siete ediciones de los premios y detalla las claves de 'Oportunidades Sostenibles', el proyecto de la Fundación Novaterra que este año se ha alzado con el primer premio. Además, Sevilla explica por qué Valencia ha sido la sede elegida para acoger esta séptima edición.

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