Fundación Naturgy reconoce en Valencia los proyectos que impulsan una transición energética con impacto social

La VII edición del Premio Fundación Naturgy a la Mejor Iniciativa Social en el Ámbito Energético se ha celebrado esta semana en Valencia, una cita que por primera vez ha salido de Madrid y que ha reunido a entidades comprometidas con una transición energética más justa e inclusiva. Durante el acto también se puso en valor el programa 'Sumando Energías por Valencia', desarrollado para apoyar la recuperación de los municipios afectados por la dana y que ya ha beneficiado a más de 40.000 personas.

Este viernes Ester Sevilla, directora de Proyectos Sociales e Internacional de Fundación Naturgy, hace balance de las siete ediciones de los premios y detalla las claves de 'Oportunidades Sostenibles', el proyecto de la Fundación Novaterra que este año se ha alzado con el primer premio. Además, Sevilla explica por qué Valencia ha sido la sede elegida para acoger esta séptima edición.