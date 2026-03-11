Formación verde para reconstruir el futuro tras la DANA en Valencia

La transición energética también puede convertirse en una oportunidad laboral para quienes más lo necesitan. Con este objetivo, la Fundación Naturgy ha puesto en marcha nuevas formaciones profesionalizadoras en instalación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos (SSFV) y rehabilitación eficiente de viviendas. Los cursos combinan teoría y práctica, permitiendo a los participantes adquirir conocimientos técnicos y aplicarlos en proyectos reales, como la instalación de placas solares en centros educativos afectados por la DANA o la mejora energética de viviendas de la zona. El programa se desarrolla en colaboración con la Plataforma por el Empleo Verde y universidades como la Universidad Politécnica de Madrid y la Universitat Politècnica de València, e incluye orientación laboral personalizada para facilitar la inserción en sectores con alta demanda de profesionales cualificados.

Hasta la fecha, dentro de la iniciativa Sumando Energías por Valencia se han desarrollado 22 cursos en la Comunidad Valenciana que han formado a más de un centenar de personas, de las cuales alrededor del 20 % ya se han incorporado al mercado laboral. Las formaciones, que también abarcan perfiles como instaladores de gas tipo B, digitalización de redes de gas o agentes de puesta en marcha y reparación, buscan fortalecer el tejido técnico local y contribuir a la recuperación económica tras la DANA.

En el podcast de la entrevista, la directora de Educación y Divulgación de Fundación Naturgy, Eva Buch, explica que el objetivo del programa es “mejorar la empleabilidad de personas afectadas profesionalmente por la DANA mediante certificaciones oficiales en sectores clave de la transición energética”. Buch destaca que la iniciativa combina formación técnica con acompañamiento hacia el empleo, además de impulsar la incorporación de mujeres a ámbitos tradicionalmente masculinizados, donde la participación femenina en los programas más recientes ya supera el 20 %.