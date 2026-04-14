Energía y educación se unen para reconstruir los centros afectados por la DANA

La educación se convierte en motor de transformación tras los efectos de la DANA en la Comunitat, que ha dejado a miles de estudiantes afectados por los daños en sus centros educativos. Ante este escenario, iniciativas como "Sumando Energías por la Educación", impulsada por la Fundación Naturgy, buscan ir más allá de la reconstrucción material para promover un modelo educativo más resiliente, sostenible y adaptado a los retos climáticos.

Este martes en Más de Uno Valencia, Eva Buch, directora de Educación y Divulgación de la fundación, detalla el alcance de este ambicioso programa, que llegará a 130 centros educativos repartidos en 38 municipios.

Un impacto que va más allá de la reconstrucción

El proyecto tiene como objetivo no solo reparar los daños ocasionados por el temporal, sino transformar las comunidades educativas. Según Buch, se pretende dotar a los centros de herramientas que les permitan ser más eficientes energéticamente, reducir su impacto ambiental y convertirse en espacios de aprendizaje activo en sostenibilidad.

Energía solar como recurso educativo

Uno de los pilares del programa es la instalación de placas solares en al menos 40 centros educativos. Algunas de estas instalaciones ya han comenzado a implementarse, marcando un paso importante hacia la autosuficiencia energética. Pero su valor no es únicamente energético. Estas infraestructuras servirán como recurso pedagógico, permitiendo al alumnado comprender de forma práctica cómo funciona la generación de energía renovable y su impacto en el entorno.

Auditorías energéticas con participación del alumnado

El programa incluye también auditorías energéticas pedagógicas, una iniciativa que involucra directamente a los estudiantes. A través de estas auditorías, el alumnado analiza el consumo energético de su propio centro, identifica áreas de mejora y propone soluciones sostenibles.

Consejos Energéticos Escolares

Otra de las novedades es la creación de los llamados Consejos Energéticos Escolares. Estos órganos estarán formados por miembros de la comunidad educativa y tendrán un papel activo en la toma de decisiones relacionadas con el consumo energético y las medidas de eficiencia en los centros. Tal y como explica la experta, su objetivo es consolidar una cultura energética participativa y fomentar el compromiso colectivo.

Formación y comunidad: la red Efigy Schools

El programa se completa con la integración de los centros en la red Efigy Schools, una plataforma que ofrece formación, talleres, mentoring y recursos digitales. Esta red busca implicar a toda la comunidad educativa, incluyendo profesorado, alumnado y familias.

A través de actividades colaborativas y contenidos adaptados, se promueve una educación más conectada con los desafíos actuales.

Innovación y retos tecnológicos

Dentro de esta red destaca el Certamen Tecnológico Efigy, una iniciativa que plantea retos a los estudiantes para desarrollar soluciones innovadoras en el ámbito de la energía y la sostenibilidad, que busca despertar vocaciones STEM y fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo.