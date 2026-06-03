La CEU UCH celebra una feria de divulgación para promover vocaciones científicas entre los jóvenes

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha celebrado la tercera edición de la Feria de Investigación y Divulgación Científica “Creadores de Conocimiento”, con el objetivo de despertar vocaciones hacia la investigación entre los jóvenes. Más de un centenar de universitarios de distintos Grados y estudiantes de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato de colegios valencianos han conocido la labor científica de los grupos de investigación de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), a través de stands informativos instalados en el Paraninfo de la Universidad.

Los investigadores principales de los grupos de la CEU UCH, junto a jóvenes investigadores en formación y predoctorales, han mostrado en los stands de la feria a los estudiantes asistentes en qué consiste su trabajo científico, a través de diversas actividades didácticas. También han presentado y el tipo de equipamiento que utilizan, para animarlos a incorporarse a actividades de investigación como estudiantes de Grado y a ver en la ciencia una salida profesional de futuro, en diversos ámbitos de conocimiento. Los responsables de las Cátedras e Institutos de Investigación de la Universidad, los Comités Éticos del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y la Escuela Internacional de Doctorado del CEU, CEINDO, han atendido también en la feria las consultas de los estudiantes de grados universitarios interesados por emprender su trayectoria científica.

La ciencia, de tú a tú

Además de las actividades en los stands, los universitarios y preuniversitarios participantes en la III Feria de Investigación de la CEU UCH han podido conocer a investigadores de diversas áreas de conocimiento, que han explicado su trabajo y han dado consejos a los jóvenes que tengan vocación científica, para iniciar su trayectoria en la investigación. El divulgador, matemático y profesor universitario Santiago García Cremades ha presentado con humor los avances de la IA y ha moderado la participación de los investigadores de distintos ámbitos científicos que han participado en la Feria.

La directora general del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) de la Generalitat Valenciana, María José Rico, ha destacado la importancia de promover proyectos de investigación orientados a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, por situaciones de enfermedad o exclusión, para que sus resultados se orienten a favorecer la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios.

En Física, Derecho, Biología o Humanidades

La vicerrectora de Investigación y Transferencia de la CEU UCH, Alicia López Castellano, ha hablado de la investigación en el ámbito de la Farmacia y de la importancia de promover nuevas vocaciones hacia la ciencia; el profesor del Departamento de Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas, Emilio Royo, ha explicado su labor investigadora en el campo de la Física; y las investigadoras Ramón y Cajal en la CEU UCH Sara Landeras y Ainhoa Valldecabres han presentado a los más jóvenes su trabajo científico en las áreas de la Biología y la Veterinaria, respectivamente.

En el ámbito de las Ciencias Sociales, la catedrática de Derecho Internacional Susana Sanz ha explicado su trabajo en la investigación sobre la crisis del Estado de Derecho y los valores democráticos en la UE. Y en las Humanidades, el profesor de este Departamento en la CEU UCH, Enrique Anrubia, ha destacado la importancia de la investigación en el ámbito de la filosofía.

La III Feria de Investigación y Divulgación de la CEU UCH forma parte de las actividades del proyecto europeo MedNight, que cuenta con financiación del programa de investigación e innovación Horizon Europe de la Unión Europea, en el marco de las Acciones Marie Skłodowska-Curie, según el acuerdo de subvención nº 101162227.