Sanidad modifica las medidas preventivas para evitar nuevos contagios con motivo de las Fallas o fiestas populares

La modificación puntual realizada por Sanidad contempla el uso obligatorio de la mascarilla en actividades al aire libre tanto para participantes como para espectadores o mantener la distancia de seguridad de un metro y medio. Además se insta a que se realicen en espacios donde se puedan controlar tanto los aforos como los accesos así como evitar cualquier tipo de aglomeración.

En cuanto a los pasacalles, que podrán ir acompañados de las bandas de música, deberán ser modificados sus recorridos si no se garantiza que no puedan producirse aglomeraciones. La Consellera de Sanidad Ana Barceló también ha recordado que cualquier actividad que se desarrolle en el exterior y que sea similar a la hostelería y la restauración debe cumplir con la normativa vigente para el sector.

Llamamiento a la prudencia

Reitera Barceló que hay que mantener la prudencia y el sentido común por lo que en ningún caso los actos organizados con motivos de las Fallas o cualquier otro festejo popular podrá ser como antes de la pandemia. Afirma que la Comunitat va a ser observada e insiste en que tiene que haber un compromiso por parte de los organizadores para evitar contagios. Insiste en que todos los actos que se hagan deben ser seguros puesto que la vacunación no es una garantía cien por cien para evitar el contagio por covid.

En este sentido ha recordado que la letalidad sigue siendo mayor en las personas no vacunadas. De los 118 fallecidos por covid en la Comunitat Valenciana en las últimas tres semanas sólo dos tenían menos de cuarenta años y no estaban vacunados. La pasada semana el 82 por ciento de las personas ingresadas en UCI por covid no tenían la pauta completa de vacunación al igual que el 57 por ciento de las personas contagiadas ingresadas en planta.