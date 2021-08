Las fallas regresan a las calles año y medio después de la suspensión de las fiestas en 2020

Los 'ninots' almacenados durante año y medio en Feria Valencia han empezado a abandonar el recinto a primera hora de este jueves para dar a inicio a los trabajos de la “plantá” de las fallas. De esta manera, las piezas de los monumentos comenzarán a ocupar las calles hasta que quede completado el montaje antes del comienzo oficial de las fiestas, el próximo 1 de septiembre. De momento está previsto que durante este jueves salgan unas diez fallas del recinto ferial. La primera en hacerlo ha sido la de la comisión de Sant Josep de Pignatelli, seguida de los monumentos de Sagunto-Sant Guillem; Jacinto Labaila-Manuel Simó y Tomasos-Carles Cervera.

El alcalde, Joan Ribó, que ha estado presente en la salida de los primeros “ninots”, ha insistido en que plantar y quemar los monumentos es imprescindible para que pueda iniciase un nuevo ciclo fallero, tras la suspensión de las fiestas el año pasado. Eso sí, el primer edil no ha querido referirse a estas fiestas de septiembre como Fallas, sino como “actos falleros” para que "nadie piense que vamos a tener unas Fallas normales". "

Junta local de seguridad

Joan Ribó ha anunciado que antes de finales de este mes se reunirá la junta local de seguridad entre el Ayuntamiento y los mandos de Policía Local, Policía Nacional, unidad adscrita a la Generalitat y Guardia Civil, con el fin de concretar las medidas que afectarán a cada acto, en función de lo acordado esta semana con la Conselleria de Sanidad para cumplir con las restricciones de la pandemia. “Puede haber algún problema; no lo dudo, pero lo resolveremos", ha ahondado Ribó, precisando que estudiarán si es necesario un refuerzo de efectivos.

En este sentido el concejal de cultura festiva, Carlos Galiana, ha querido dejar claro que habrá “mascletaes” en diferentes espacios de la ciudad –no en la plaza del Ayuntamiento- pero no se anunciarán las horas ni las ubicaciones para evitar aglomeraciones.

Respecto de la posibilidad de que las bandas de música acompañen a las comisiones durante la Ofrenda, Galiana ha dicho que este acto no se entendería sin los músicos, y considera que la autorización de la conselleria incluye a las bandas.

Galiana ha hecho hincapié en que confía en la responsabilidad de la gente y en que no habrá actividad fallera el fin de semana previo a septiembre. También ha dejado claro que las carpas de las comisiones "no serán como las conocemos" porque no tendrán pared, no estarán cerradas y solo tendrán un toldo, ante el clima de septiembre, y que "el toque de queda se va a respetar".