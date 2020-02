El Botànic pide al gobierno que la devolución del IVA se contemple en los presupuestos del estado, como en 2019

El PSPV-PSOE, Compromís y Podem han presentado en Les Corts una proposición no de ley de tramitación urgente para instar al Gobierno a devolver la mensualidad del IVA de diciembre de 2017 y a una reforma inmediata del sistema de financiación autonómica que incluya la transferencia del 70 % de la recaudación del IVA.

Reconocen que la vía judicial es una opción, pero esperan no tener que utilizarla

La iniciativa, que han dado a conocer los síndicos del PSPV, Compromís y Unides Podem, pide también un reparto de las inversiones del Estado que compense la "insuficiencia" de los últimos años y dedique al menos una cantidad ajustada al peso poblacional de la Comunitat.

Finalmente, el texto reclama que se reconozca y regule la deuda histórica desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias a la Generalitat, y a que se establezca un mecanismo de compensación de estos déficits.

El síndic socialista, Manolo Mata, ha señalado que el Gobierno del Botànic se reafirma así en la posición que mantiene desde 2015 y ha advertido de que no darán "un paso atrás".

Mata, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de Les Corts, ha cuestionado el "postureo" de las fuerzas políticas que "no creen" en la ampliación de las competencias autonómicas y en aumentar al 70 % la transferencia de la recaudación del IVA.

"Lo que hay que hacer es ampliar la tarta del Estado a las comunidades autónomas y tener en cuenta el riesgo medioambiental que tienen las regiones mediterráneas vinculadas al cambio climático", ha agregado el diputado socialista.

Para el síndico de Compromís, Fran Ferri, con esta propuesta el Gobierno del Botànic "renueva sus votos" en la defensa de un sistema de financiación justa para la Comunitat, y reivindica las inversiones contempladas en los presupuestos de 2019 y la devolución del IVA de 2017 "por los mecanismos" que corresponden.

Ferri ha recriminado al PP su "poca memoria" y que se acuerde ahora de reclamar el IVA, dentro de "una campaña estatal conjunta con los gobiernos del PP contra el Estado", mientras "se olvidan de que -el pago- no se ha efectuado porque el PP cambió la normativa y lo impidió".

"Seguiremos presentando estas iniciativas siempre y cuando el Gobierno no reforme el sistema de financiación, no invierta en nuestra tierra lo que toca y no resuelva el problema de nuestra deuda pública", ha agregado el diputado de Compromís.

Por su parte, la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, ha lamentado que la Comunitat Valenciana siga "infrafinanciada" y ha reivindicado una reforma del modelo de financiación autonómica que "garantice las políticas públicas del Botànic", el pago "inmediato" del IVA y "las inversiones que corresponden".

"Ahora tenemos un gobierno en la misma sintonía y creemos necesario y oportuno ponernos en línea y seguir reivindicando" recursos para la Comunitat, ha aseverado Davó.