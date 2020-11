Los médicos de Primaria se autorregulan ante la "inacción" de Sanidad

En un escrito dirigido a los médicos de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana, el Foro les aconseja que se centren en cumplir las funciones médicas que le son atribuidas y no en otros procesos burocráticos, o que cuando acaben su jornada abandonen el centro y, si aún tienen pacientes que atender telefónicamente, remitan a la dirección el listado de llamadas que quedan por hacer.

SATURACIÓN CONSULTAS

El Foro señala que ha remitido estas acciones ante las múltiples preguntas que los facultativos han transmitido acerca de la situación de saturación en las consultas de medicina familiar y comunitaria y pediatría de Atención Primaria, y de cómo autorregular algunas situaciones que surgen en el día a día. "Es importante dedicar todo el esfuerzo de los profesionales a 'hacer bien lo que hay que hacer bien', balanceando la actividad presencial/telefónica/domiciliaria en función de las necesidades de la ciudadanía", señala el Fomap CV en el escrito. Añade que todo esto debe hacerse "con los recursos adecuados y no con agendas desbordadas si se quiere prestar una atención de calidad y sin olvidar la promoción de la salud y la prevención, diagnóstico, seguimiento y rehabilitación de enfermedades agudas, crónicas y muy especialmente los procesos oncológicos, así como la atención a la comunidad". Recuerda que desde la constitución del Foro en mayo de 2020, denunciaron ante la Conselleria de Sanidad y la Generalitat que la Atención Primaria, "pese a sufrir una situación de infrafinanciación crónica, estaba desempeñando un papel crucial en las primeras fases de la pandemia", y vaticinaron que dicho papel sería "todavía más importante en esta segunda ola".

INACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

El Foro recuerda que propuso a Sanidad un Documento de 16 requisitos con las medidas que deberían "implementarse con celeridad" para la fase de reconstrucción tras el confinamiento. "La inacción en estos temas solo nos ha llevado, meses después, al agotamiento y el subsiguiente colapso del sistema sanitario público, que debe seguir desempeñando un papel fundamental en la gestión de lo que queda de pandemia y en el futuro", denuncia. Señala que tras varios meses de propuestas y negociaciones, observan que los pasos que da Sanidad "no solucionan a corto plazo la dramática situación en el día a día de las consultas" y por ello los facultativos piden respuestas "para sobrevivir a la gestión de sus agendas". Ante esta "inacción" y tras consultar con los servicios jurídicos, las entidades que constituyen el Fomap CV han elaborado una serie de acciones de autorregulación para que el personal facultativo de Atención Primaria pueda prestar "una atención adecuada". "Se trata de unas recomendaciones para autogestionar el día a día, bajo un marco legal, deontológico y de seguridad del paciente, para hacer frente a la inasumible demanda asistencial actual", señala el escrito. Añade que estas recomendaciones "son de carácter voluntario y la decisión de ejercerlas será una decisión personal de cada profesional".

RECOMENDACIONES

En el caso de que la jornada laboral del facultativo haya terminado y aún le falten por hacer consultas telefónicas, el Foro señala que tienen el "justo derecho" de abandonar el centro de trabajo. Indican que antes de hacerlo remitan al coordinador médico un correo electrónico o escrito con registro de entrada exponiendo la situación y copia anexa de los listados de pacientes que no hayan podido atender por finalización de la jornada, quedando así registrada la hora a la que se marcha. De esta forma, la dirección del centro queda informada de esta incidencia para su propio conocimiento y el de los propios pacientes, si procede. Además, recomiendan al médico que se centre en el cumplimiento de las funciones médicas que le son atribuidas, y no de otros procesos burocráticos que no aportan valor a la misma. Así, aconsejan que procedan a la remisión formal de los listados de demandas de asistencia burocrática "impropia" de su desempeño" a las Direcciones de Atención Primaria/Coordinadores Médicos, para su realización por quien corresponda. En caso de que se les fuerce a realizar dichas tareas burocráticas u otros actos o acciones impropios a su desempeño profesional, o si se ven presionados para prolongar no voluntariamente la jornada laboral, deben exigir órdenes escritas a la dirección o los coordinadores médicos "para poder denunciar dicha situación". El Foro está formado por el Colegio de Médicos de Alicante, Sindicato Médico-CESM-CV, Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Sociedad Valenciana de Pediatría, Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia de Alicante, Asociación Valenciana de Pediatría de Atención Primaria y Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.