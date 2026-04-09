KARAVANA cierra su gira “Entre Amores y Errores” el 10 de abril en Valencia

Karavana llega a Valencia con un concierto en la Sala Moon el 10 de abril como cierre a su gira ‘Entre Amores y Errores’. Una gira con la que han presentado su último disco que contiene 10 canciones. Cada una de ellas marcada por la fuerte personalidad de los integrantes del grupo. Tratando temas como los anhelos, los miedos, la miseria, y la gloria.

Karavana en un concierto en Madrid | Karavana

Gonzalo en la voz y guitarra, Emilio en el bajo y Jaime en la batería son el alma de Karavana. Ellos decidieron autoproducir su segundo disco alejándose de las modas y sonidos ajenos. A través de sus canciones reflejan conflictos y experiencias de una generación, combinando guitarras, influencias del rock británico y toques más actuales. Con 'Entre Amores y Errores' Karavana no solo pone fin a su gira, sino que consolida una propuesta musical honesta y con identidad propia dentro del escenario nacional. El concierto en Valencia se presenta para vivir en directo un trabajo que conecta con toda una generación y que confirma el momento de creciente de la banda.

Disco Karavana | Karavana

Por lo que respecta a sus canciones, destacan ‘Amores y Errores’ que da nombre al disco y que plantea una reflexión sobre la realidad y la identidad, rompiendo con lo establecido; ‘Verano de los 27’ que trata sobre el paso a la madurez y la intensidad de la juventud y ‘Pastillas’, una de las canciones más potentes y pegadizas del álbum.

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