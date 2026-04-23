Horta Neta 2026: la joventut pren la paraula davant l’emergència climàtica

Xarxa Joves.net llança una nova edició de 'Horta Neta 2026. SOS: Emergència Climàtica', una iniciativa amb més de dues dècades de trajectòria que torna amb huit activitats mediambientals dirigides especialment a joves i famílies de les comarques de l’Horta. El programa, impulsat amb el suport de Caixa Popular, es desenvoluparà entre abril i juliol amb propostes gratuïtes com rutes de senderisme, accions de neteja i activitats educatives. L’objectiu és clar: fomentar la consciència climàtica i la implicació ciutadana en la protecció del territori, alineant-se amb diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Escolta l'entrevista completa amb Moriel, de Xirivella Joves, que destaca la importància de “passar a l’acció des de l’àmbit local” i reivindica el paper de la joventut com a motor de canvi. Moriel subratlla que Horta Neta “no és només un conjunt d’activitats, sinó una experiència col·lectiva per a entendre i cuidar el nostre entorn”. Aquesta mirada reforça el missatge central del programa: protegir l’Horta és també protegir el futur.