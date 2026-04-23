SOSTENIBILITAT

Horta Neta 2026: la joventut pren la paraula davant l’emergència climàtica

Una entrevista amb Rafa Moriel, de Xirivella Joves, posa veu a la implicació jove en el projecte Horta Neta 2026, impulsat per la Xarxa Joves.net, que arriba amb noves activitats i un podcast per a conscienciar sobre el canvi climàtic

ondacero.es

Valencia |

Xarxa Joves.net llança una nova edició de 'Horta Neta 2026. SOS: Emergència Climàtica', una iniciativa amb més de dues dècades de trajectòria que torna amb huit activitats mediambientals dirigides especialment a joves i famílies de les comarques de l’Horta. El programa, impulsat amb el suport de Caixa Popular, es desenvoluparà entre abril i juliol amb propostes gratuïtes com rutes de senderisme, accions de neteja i activitats educatives. L’objectiu és clar: fomentar la consciència climàtica i la implicació ciutadana en la protecció del territori, alineant-se amb diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Escolta l'entrevista completa amb Moriel, de Xirivella Joves, que destaca la importància de “passar a l’acció des de l’àmbit local” i reivindica el paper de la joventut com a motor de canvi. Moriel subratlla que Horta Neta “no és només un conjunt d’activitats, sinó una experiència col·lectiva per a entendre i cuidar el nostre entorn”. Aquesta mirada reforça el missatge central del programa: protegir l’Horta és també protegir el futur.

