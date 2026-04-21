Caixa Popular impulsa la quarta edició del Concurs de Dibuix per la Igualtat

El concurs romandrà obert fins a l'1 de juny de 2026, i cada participant podrà presentar un únic dibuix inspirat en la temàtica de la igualtat de gènere.
El jurat estarà format per l'equip que integra el projecte Caixa Popular Dona, que serà l'encarregat de valorar les obres presentades atenent criteris de creativitat i adequació a la temàtica.
S'estableixen tres categories, en funció de l'edat de les persones participants:
CATEGORIA MENUTS: entre 3 i 5 anys
•1r premi: Targeta regal de Caixa Popular de 100€.
•2n premi: Targeta regal de Caixa Popular de 50€.
CATEGORIA INFANTIL: entre 6 i 9 anys
•1r premi: Targeta regal de Caixa Popular de 100€.
•2n premi: Targeta regal de Caixa Popular de 50€.
CATEGORIA JÚNIOR: entre 10 i 14 anys
•1r premi: Targeta regal de Caixa Popular de 100€.
•2n premi: Targeta regal de Caixa Popular de 50€.
Totes les persones participants hauran de presentar el seu dibuix en la web: https://www.caixapopular.es/va/concurs-dibuix-igualtat.
El lliurament de premis se celebrarà durant el mes de juny i coincidirà, com és habitual, amb l'acte de presentació de les Ajudes per la Igualtat, una trobada que reconeix i impulsa iniciatives alineades amb els valors d'igualtat i justícia social que promou Caixa Popular.