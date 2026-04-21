ENTREVISTA

Caixa Popular impulsa la quarta edició del Concurs de Dibuix per la Igualtat

Conversem amb Julián Badenes, de l'equip Caixa Popular Dona

Núria Moreno

València |

El concurs romandrà obert fins a l'1 de juny de 2026, i cada participant podrà presentar un únic dibuix inspirat en la temàtica de la igualtat de gènere.

El jurat estarà format per l'equip que integra el projecte Caixa Popular Dona, que serà l'encarregat de valorar les obres presentades atenent criteris de creativitat i adequació a la temàtica.

S'estableixen tres categories, en funció de l'edat de les persones participants:

CATEGORIA MENUTS: entre 3 i 5 anys

1r premi: Targeta regal de Caixa Popular de 100€.

2n premi: Targeta regal de Caixa Popular de 50€.

CATEGORIA INFANTIL: entre 6 i 9 anys

1r premi: Targeta regal de Caixa Popular de 100€.

2n premi: Targeta regal de Caixa Popular de 50€.

CATEGORIA JÚNIOR: entre 10 i 14 anys

1r premi: Targeta regal de Caixa Popular de 100€.

2n premi: Targeta regal de Caixa Popular de 50€.

Totes les persones participants hauran de presentar el seu dibuix en la web: https://www.caixapopular.es/va/concurs-dibuix-igualtat.

El lliurament de premis se celebrarà durant el mes de juny i coincidirà, com és habitual, amb l'acte de presentació de les Ajudes per la Igualtat, una trobada que reconeix i impulsa iniciatives alineades amb els valors d'igualtat i justícia social que promou Caixa Popular.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer