El Festival pel Sòl: música, agroecologia i comunitat per reconnectar amb la terra

Un projecte premiat per ‘Transformem Xarxa de Caixa Popular’ que celebrarà la 4a edició l’11 de juliol de 2026

Valencia

El Festival pel Sòl, organitzat per Mans al Terra i Del Camp a la Taula, arriba ja a la quarta edició consolidant-se com un espai de trobada entre cultura, sostenibilitat i comunitat. L’esdeveniment se celebra a l’Hort La Chandra d’Albal i combina concerts, activitats educatives, mercat agroecològic i gastronomia local, tot en un ambient participatiu i respectuós amb el medi ambient.

Darrere d’aquesta iniciativa es troba el col·lectiu Mans al Terra, una entitat compromesa amb la regeneració del sòl, la divulgació ambiental i la promoció d’una agricultura més sostenible. Per conéixer millor l’origen i els objectius del festival, així com el treball que es realitza al llarg de l’any des de l’associació, parlem amb Salvador Pérez, coordinador del Festival pel Sòl i president de Mans al Terra d’Albal. Amb ell abordem qüestions com el naixement del projecte, la importància de la salut del sòl, el paper de l’agroecologia i del consum de proximitat, o els reptes de futur tant per al festival com per a l’entitat.

