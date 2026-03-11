El Festival pel Sòl: música, agroecologia i comunitat per reconnectar amb la terra

El Festival pel Sòl, organitzat per Mans al Terra i Del Camp a la Taula, arriba ja a la quarta edició consolidant-se com un espai de trobada entre cultura, sostenibilitat i comunitat. L’esdeveniment se celebra a l’Hort La Chandra d’Albal i combina concerts, activitats educatives, mercat agroecològic i gastronomia local, tot en un ambient participatiu i respectuós amb el medi ambient.
Darrere d’aquesta iniciativa es troba el col·lectiu Mans al Terra, una entitat compromesa amb la regeneració del sòl, la divulgació ambiental i la promoció d’una agricultura més sostenible. Per conéixer millor l’origen i els objectius del festival, així com el treball que es realitza al llarg de l’any des de l’associació, parlem amb Salvador Pérez, coordinador del Festival pel Sòl i president de Mans al Terra d’Albal. Amb ell abordem qüestions com el naixement del projecte, la importància de la salut del sòl, el paper de l’agroecologia i del consum de proximitat, o els reptes de futur tant per al festival com per a l’entitat.